Dự kiến thời điểm phóng vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo

Vệ tinh LOTUSat-1 sẽ hoàn tất thử nghiệm mặt đất vào năm 2026 và dự kiến phóng chính thức vào năm tài chính 2027...

GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Nhật Bản do ông Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam dẫn đầu. Buổi làm việc tập trung vào các giải pháp góp phần đẩy nhanh các dự án liên quan đến vệ tinh và mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về các thách thức trong dự án vệ tinh LOTUSat-1, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới về ứng dụng dữ liệu không gian. Đại sứ Ito Naoki đã đưa ra một số nội dung trọng tâm trong hợp tác vũ trụ.

Cụ thể, về tiến độ phóng vệ tinh LOTUSat-1, do sự cố thử nghiệm động cơ tầng 2 của tên lửa Epsilon thất bại dẫn đến hoãn lịch phóng. Phía Nhật Bản cam kết hoàn tất thử nghiệm mặt đất vào năm 2026 và dự kiến phóng chính thức vào năm tài chính 2027;

Về dự án hợp tác kỹ thuật ứng dụng hình ảnh vệ tinh, phía Nhật Bản đã phê duyệt dự án hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực sử dụng dữ liệu vệ tinh để ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự kiến dự án triển khai trong 3 năm từ tháng 3/2027, và đoàn khảo sát của JICA sẽ sang Việt Nam vào tháng 6 tới...

GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: VAST

Liên quan đến vệ tinh LOTUSat-1, GS.TS. Trần Hồng Thái đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đảm bảo phóng vệ tinh theo lịch trình là vào mùa đông năm 2027. Đặc biệt, phía Việt Nam mong muốn đảm bảo chất lượng vệ tinh khi bàn giao theo đúng hợp đồng và không phát sinh thêm chi phí.

Ngoài ra, về dữ liệu vệ tinh từ Nhật Bản đã được tích hợp hiệu quả vào hệ thống Vietnam Datacube. Dự kiến đầu tháng 6/2026, Viện Hàn lâm sẽ cùng JICA triển khai chương trình đào tạo năng lực vận hành, khai thác vệ tinh để sẵn sàng cho giai đoạn LOTUSat-1 đi vào hoạt động.

Về định hướng tương lai cho Dự án LOTUSat-2, TS. Trần Hồng Thái nhấn mạnh công nghệ hàng không vũ trụ và thiết bị bay tầm thấp là những hướng nghiên cứu chiến lược mà Việt Nam ưu tiên phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn các đối tác Nhật Bản, các trường đại học và viện nghiên cứu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo chuyên sâu với mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam, giống như mô hình thành công mà Nhật Bản đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ giữ liên lạc thường xuyên để cập nhật lộ trình kế hoạch trung hạn về dự án công nghệ vũ trụ của Việt Nam, đảm bảo các nguồn lực ODA được sử dụng hiệu quả và bền vững. Hai bên cùng khẳng định sẽ nỗ lực tháo gỡ mọi rào cản kỹ thuật để hoàn thành dự án Trung tâm Vũ trụ đúng thời hạn, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới.