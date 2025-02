Ngày 25/2/2025, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm dữ liệu Quốc gia. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tâm dữ liệu Quốc gia là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành nhằm thực hiện việc tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật, nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là động lực quan trọng xây dựng kỷ nguyên mới thịnh vượng.

Đồng thời, Trung tâm dữ liệu Quốc gia cung cấp hạ tầng công nghệ cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cùng với thành công từ Đề án 06, Trung tâm dữ liệu Quốc gia với mục tiêu phát huy cao độ giá trị của dữ liệu - nguồn tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất mới nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng tầm vị thế đất nước tiếp tục là tầm nhìn, định hướng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước.

“Đây cũng là kho dữ liệu tổng hợp, trụ cột để phát triển, hình thành các sản phẩm số, các hệ thống dữ liệu tin cậy của Nhà nước nhằm kết nối, chia sẻ, tạo ra nhiều giá trị mới cho phát triển, góp phần đảm bảo hạ tầng số an toàn, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia hoàn thiện về pháp lý, cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo đồng bộ, có hiệu lực cùng với thời điểm của Luật Dữ liệu.

Nghiên cứu, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Về dữ liệu và nghiệp vụ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Trung tâm dữ liệu Quốc gia phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thúc đẩy sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu lõi để phát triển kho dữ liệu tổng hợp, dữ liệu gắn với con người là trụ cột chính, tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số.

Ngoài ra, xây dựng, triển khai Bộ tiêu chuẩn quy hoạch kiến trúc các cơ sở dữ liệu quốc gia về phân cấp, phân loại dữ liệu; hoàn thành quy hoạch cụ thể phân kho lưu trữ, thiết lập các chính sách an ninh, an toàn thông tin đối với từng loại dữ liệu; phối hợp nghiên cứu, xây dựng quy chế đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước; nghiên cứu tham mưu sớm xây dựng sàn dữ liệu, cổng dữ liệu mở.

Về nguồn lực, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu khẩn trương ổn định, đề xuất kiện toàn tổ chức theo từng giai đoạn phát triển của Trung tâm; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sĩ, có kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đột phá thu hút nhân tài trong và ngoài nước; cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực to lớn từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia phát triển, khai thác, sử dụng dữ liệu…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia, khẳng định tập thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm nhận thức sâu sắc rằng sẽ phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực cống hiến vì mục đích chung là xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc gia thành một trụ cột nhằm thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia, đưa đất nước vào Kỷ nguyên mới, thúc đẩy quá trình phát triển và đẩy mạnh khai dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 30/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia và giao Bộ Công an thành lập Trung tâm dữ liệu Quốc gia là đơn vị tương đương cấp Cục thuộc Bộ Công an.