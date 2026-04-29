Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, trong đó đáng chú ý là lấy ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Việc này để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 21/11, đến thứ Ba ngày 24/11.

Trao đổi về nội dung này, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến các giá trị, di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam.

Những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hiện người lao động đang có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm. Trong đó, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Tất cả các ngày nghỉ lễ, Tết này, người lao động đều được hưởng nguyên lương.

Như vậy, với việc thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương, từ năm 2026, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.