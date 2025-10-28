Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ 9,7 triệu USD khắc phục bão Bualoi và Matmo

Hằng Anh

28/10/2025, 18:32

Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, với tổng trị giá 9,7 triệu USD, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão Bualoi và Matmo...

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao biểu trưng ghi nhận đóng góp của các đại sứ quán và tổ chức quốc tế cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao biểu trưng ghi nhận đóng góp của các đại sứ quán và tổ chức quốc tế cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão.

Ngày 28/10/2025, tại Lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời, chia sẻ về định hướng của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Theo ông Hiệp, các gói hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân vùng bị ảnh hưởng. “Chỉ sau 20 ngày, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có 9 nước thuộc Liên minh châu Âu, 20 cơ quan của Liên hợp quốc và một số đối tác khác, với tổng trị giá 9,7 triệu USD. Trong đó, khoảng 7,2 triệu USD là tiền mặt phát cho người dân, và hàng hóa phát cho dân trị giá 2.5 triệu USD", ông cho biết.

Đến nay, 100% hàng hóa cứu trợ đã được chuyển đến tay người dân, ngoại trừ chuyến hàng thứ hai của Singapore dự kiến sẽ được vận chuyển trong ngày nay. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân như cung cấp công cụ lấy nước sạch, thiết bị lọc nước, thuốc men, vật dụng y tế và đồ dùng cá nhân.

Về hỗ trợ tiền mặt, một phần đã được chuyển trực tiếp đến người dân, phần còn lại đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính. Ông Hiệp thông tin, trong tháng 11 sẽ hoàn tất việc phân bổ 100% số tiền hỗ trợ, dự kiến giúp khoảng 34.000 hộ dân để sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn các nước, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phục hồi công trình công ích; củng cố hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thiên tai.

Tại buổi lễ, các đại biểu chia sẻ công tác huy động và hỗ trợ nguồn lực để giúp đỡ người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ do bão Bualoi và Matmo, cũng như cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai.

Điều phối viên Liên hợp quốc Pauline Tamesis nhấn mạnh với việc sớm xây dựng Kế hoạch Ứng phó Chung (JRP), Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung vào các nhu cầu cấp thiết của người dân như nước sạch, vệ sinh, y tế, chỗ ở, sinh kế và giáo dục.

Bà đánh giá cao tinh thần cam kết và hợp tác bền chặt giữa Chính phủ, Liên hợp quốc, các đối tác song phương và các tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, kêu gọi Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phục hồi và phát triển.

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

23:50, 21/10/2025

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro thiệt hại trước thiên tai ngày càng phức tạp

00:06, 27/10/2025

Chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro thiệt hại trước thiên tai ngày càng phức tạp

Xu hướng gia tăng các loại hình thiên tai, thời tiết khí hậu cực đoan, gây thiệt hại lớn

19:26, 14/10/2025

Xu hướng gia tăng các loại hình thiên tai, thời tiết khí hậu cực đoan, gây thiệt hại lớn

Từ khóa:

bão lũ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bualoi cảnh báo chống chịu cộng đồng quốc tế hỗ trợ hỗ trợ hàng hóa người dân bão lũ Matmo Thiên tai thiệt hại

Đọc thêm

Cẩn trọng với chiêu trò “đánh giá ảo” khi mua sắm online

Cẩn trọng với chiêu trò “đánh giá ảo” khi mua sắm online

“5 sao, giao hàng nhanh, chất lượng tuyệt vời, sẽ ủng hộ lần sau...”. Những dòng bình luận quen thuộc này xuất hiện tràn lan dưới hàng vạn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Nhưng rất nhiều lời nhận xét, đánh giá – review có cánh được sinh ra từ những cú click thuê, hoặc thuật toán do AI chứ không phải từ trải nghiệm thật của người mua…

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman Hà Nội

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman Hà Nội

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 141 bị cáo về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc...

Truy tố 9 bị can trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Truy tố 9 bị can trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2 liên quan sân bay Nha Trang cũ, bị can Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả...

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

[Video]: Huế: Lũ tràn vào bệnh viện trong đêm, hàng trăm bộ đội, công an cấp tốc di chuyển bệnh nhân

Tối 27/10, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà, công sở, trường học và bệnh viện ở thành phố Huế bị ngập sâu. Suốt đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân trắng đêm di chuyển bệnh nhân, cứu tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn...

Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Số người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh. Trong 9 tháng năm nay, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng đón Teu container thứ 1 triệu

Doanh nghiệp

2

Blog chứng khoán: Tâm lý đảo ngược

Chứng khoán

3

Ứng dụng công nghệ trong phục hồi khả năng vận động

Sức khỏe

4

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

5

KN Holdings lập “hat-trick” ấn tượng tại Vietnam Property Awards 2025

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy