Cộng đồng quốc tế hỗ trợ 9,7 triệu USD khắc phục bão Bualoi và Matmo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hằng Anh
28/10/2025, 18:32
Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, với tổng trị giá 9,7 triệu USD, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão Bualoi và Matmo...
Ngày 28/10/2025, tại Lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời, chia sẻ về định hướng của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.
Theo ông Hiệp, các gói hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân vùng bị ảnh hưởng. “Chỉ sau 20 ngày, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có 9 nước thuộc Liên minh châu Âu, 20 cơ quan của Liên hợp quốc và một số đối tác khác, với tổng trị giá 9,7 triệu USD. Trong đó, khoảng 7,2 triệu USD là tiền mặt phát cho người dân, và hàng hóa phát cho dân trị giá 2.5 triệu USD", ông cho biết.
Đến nay, 100% hàng hóa cứu trợ đã được chuyển đến tay người dân, ngoại trừ chuyến hàng thứ hai của Singapore dự kiến sẽ được vận chuyển trong ngày nay. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân như cung cấp công cụ lấy nước sạch, thiết bị lọc nước, thuốc men, vật dụng y tế và đồ dùng cá nhân.
Về hỗ trợ tiền mặt, một phần đã được chuyển trực tiếp đến người dân, phần còn lại đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính. Ông Hiệp thông tin, trong tháng 11 sẽ hoàn tất việc phân bổ 100% số tiền hỗ trợ, dự kiến giúp khoảng 34.000 hộ dân để sớm ổn định cuộc sống.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn các nước, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phục hồi công trình công ích; củng cố hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thiên tai.
Tại buổi lễ, các đại biểu chia sẻ công tác huy động và hỗ trợ nguồn lực để giúp đỡ người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ do bão Bualoi và Matmo, cũng như cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai.
Điều phối viên Liên hợp quốc Pauline Tamesis nhấn mạnh với việc sớm xây dựng Kế hoạch Ứng phó Chung (JRP), Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung vào các nhu cầu cấp thiết của người dân như nước sạch, vệ sinh, y tế, chỗ ở, sinh kế và giáo dục.
Bà đánh giá cao tinh thần cam kết và hợp tác bền chặt giữa Chính phủ, Liên hợp quốc, các đối tác song phương và các tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, kêu gọi Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phục hồi và phát triển.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: