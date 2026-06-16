Cộng đồng trí thức Cần Thơ hội tụ tại Nam Long II Central Lake
An Mai
16/06/2026, 08:00
Nhiều gia đình Cần Thơ đang có xu hướng dịch chuyển về các đô thị đa chức năng để nâng tầm chất lượng an cư. Đáp ứng nhu cầu đó, Nam Long II Central Lake tại khu vực phường Cái Răng trở thành chốn an cư lý tưởng của cộng đồng trí thức.
Thị trường bất động sản Tây Đô đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong khẩu vị chọn nhà của người dân địa phương. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với quy hoạch mở rộng không gian thành phố đang bộc lộ những hạn chế của mô hình nhà phố liền kề truyền thống, đặc biệt là những căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ. Sự thiếu hụt về chỗ đậu xe ô tô, không gian xanh thư giãn và hệ thống an ninh đồng bộ khiến nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm một giải pháp an cư chất lượng hơn tại các đô thị tích hợp.
TỪ NHÀ PHỐ TRUYỀN THỐNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN ĐÔ THỊ TÍCH HỢP
Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thiết thực trên, Nam Long II Central Lake kiến tạo một không gian an cư lý tưởng trên quỹ đất 43,8 hecta ngay tâm điểm Nam Cần Thơ, nơi cư dân được tận hưởng nhịp sống thảnh thơi, giao hòa cùng thiên nhiên. Một ngày mới bắt đầu bằng những bước chạy bộ năng động ven mặt hồ trung tâm, hay thong thả dẫn con đến trường ngay sát nhà. Tại đây, người lớn tuổi có không gian trong lành để an dưỡng; trẻ thơ được thoải mái vui chơi, chạy nhảy, vận động, khám phá thế giới và phát triển toàn diện; còn người trẻ tận hưởng cuộc sống tiện nghi, năng động và dễ dàng tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc.
Trên thực tế, hệ tiện ích đồng bộ đã đi vào vận hành góp phần gia tăng sức hút cho dự án. Vừa dọn về ở, cư dân được “sở hữu” ngay bầu không khí trong lành tại công viên hồ cảnh quan 3,36 ha, thoải mái vận động tại cụm 11 sân pickleball rộng 5.700 m2.
Hơn thế nữa, chủ đầu tư đang đẩy mạnh hoàn thiện tiện ích an sinh khi chính thức khởi công trường mẫu giáo và trạm y tế vào tháng 4/2026, đồng thời dự kiến khởi động thêm một trường mầm non và một trường cấp 2 trong năm nay.
Theo quy hoạch, toàn bộ cụm công trình hạ tầng xã hội trên sẽ được bàn giao lại cho chính quyền địa phương vận hành sau khi hoàn tất. Việc các cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý tiện ích y tế, giáo dục nội khu góp phần tạo ra một môi trường sống chuẩn mực, vững bền cho cộng đồng cư dân an tâm an cư, lạc nghiệp.
MỘT CỘNG ĐỒNG TRÍ THỨC DẦN HÌNH THÀNH TẠI NAM LONG II CENTRAL LAKE
Không dừng lại ở không gian sống tiện nghi, dự án còn tạo ra một môi trường gắn kết cộng đồng chặt chẽ. Những khu quảng trường rộng lớn hay các tuyến phố thương mại sầm uất nhanh chóng trở thành tâm điểm kết nối, nơi mọi người cùng hòa mình vào các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc địa phương. Tình láng giềng được bồi đắp qua từng hoạt động sinh hoạt hằng ngày, mang đến một nhịp sống chan hòa, ấm áp.
Sự kết hợp giữa không gian sống chuẩn mực và một cộng đồng văn minh đã khơi nguồn cho xu hướng hội tụ về Nam Long II Central Lake. Hơn thế nữa, kế hoạch dịch chuyển khu hành chính tập trung từ Ninh Kiều sang Khu trung tâm văn hóa Tây Đô liền kề dự án, càng trở thành điểm cộng lớn, thu hút đội ngũ cán bộ và chuyên gia đến đây xây dựng tổ ấm để thuận lợi hơn trong công việc.
Anh Minh Hoàng hiện là Bác sĩ Nhi khoa, khách hàng vừa sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Nam Long II Central Lake chia sẻ: “Là những người làm trong lĩnh vực y tế, vợ chồng tôi luôn đề cao giá trị sức khỏe và xem đó là tiêu chí hàng đầu khi chọn không gian sống. Điều chúng tôi ưng ý nhất ở dự án chính là hệ sinh thái trong lành, nội khu có rất nhiều cây xanh và không gian thoáng rộng. Hiện tại có khá nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng đang hỏi thăm thông tin để tìm mua nhà ở dự án này”.
Bên cạnh sự hài lòng về môi trường sống, anh Minh Hoàng có kế hoạch sau khi nhận bàn giao nhà sẽ mở một phòng khám Nhi ngay tại tầng trệt để thuận tiện phục vụ các gia đình trẻ trong nội khu.
Trong khi đó, chị Huỳnh Phụng (Giảng viên Đại học, ngụ tại Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết sau nhiều năm gắn bó với nhà phố trung tâm, gia đình chị bắt đầu muốn sống ở khu đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích: “Khi quyết định mua nhà ở Nam Long II Central Lake, điều tôi mong đợi nhất là các con có thể đi bộ đến lớp vì trường học nằm ngay trong nội khu, ngoài ra mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều được phục vụ trong bán kính đi bộ từ nhà”.
Xu hướng dịch chuyển về các đô thị tích hợp phản ánh nhu cầu nâng tầm chất lượng an cư của người dân Cần Thơ. Nhờ quy hoạch bài bản, thi công đúng tiến độ và năng lực vận hành chuyên nghiệp, Nam Long II Central Lake đáp ứng trọn vẹn không gian sống chuẩn mực. Với nhiều người dân Cần Thơ, quyết định dọn về dự án làm láng giềng chính là gia nhập vào một cộng đồng cư dân văn minh, tri thức, tạo nền tảng bền vững cho thế hệ tương lai.
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