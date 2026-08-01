Bộ Xây dựng quyết liệt triển khai các mục tiêu về nhà ở và hạ tầng

Trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành…

Ảnh minh họa - Ảnh: Hoàng Bách

Ngày 31/7, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 của ngành Xây dựng.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết nổi bật trong tháng 7/2026 là những kết quả tích cực về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 dự án luật chuyên ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng; trình Chính phủ ban hành 1 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền và ban hành 91 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

NHIỀU NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, Bộ Xây dựng đã triển khai đúng tiến độ đối với nhiều nhiệm vụ quan trọng, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành giao thông theo hướng đồng bộ với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyển đổi số, Bộ đã đưa Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành vào vận hành, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ theo dõi, giám sát toàn diện các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đến nay, 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hệ thống dịch vụ công trực tuyến cung cấp 424/438 thủ tục hành chính, đạt gần 97%; tiếp nhận và xử lý hơn 416 nghìn hồ sơ, trong đó, trên 81% được thực hiện trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có 899 đô thị; Quảng Ninh và Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I. Đối với Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cả nước hiện có 875 dự án đang triển khai, quy mô gần 772 nghìn căn hộ, đạt khoảng 77% mục tiêu của Đề án, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2026. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội theo kế hoạch; trình Chính phủ ban hành 1 Nghị định và 8 Thông tư theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung hoàn thiện 12 báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia; hoàn thành việc trả lời kiến nghị cử tri, xử lý kịp thời các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ tiếp tục hoàn thiện Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, khai thác không gian ngầm; rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội để kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Tại hội nghị, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng được Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Phạm Minh Hà lưu ý cụ thể các đơn vị chuyên môn của Bộ tiếp tục tập trung rà soát, thực hiện tốt nhất trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Xây dừn Trần Hồng Minh cho biết khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn, trong khi yêu cầu tăng trưởng đối với lĩnh vực xây dựng đạt 18,2%, cùng với hơn 26.000 tỷ đồng vốn đầu tư công phải giải ngân và 66 văn bản quy phạm pháp luật cần hoàn thành.

Do đó, toàn ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy công việc; các cơ quan, đơn vị bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn; nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý kịp thời các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu người đứng đầu các Ban quản lý dự án trực tiếp kiểm tra hiện trường, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành những hạng mục còn lại để triển khai thu phí các tuyến cao tốc theo kế hoạch, đồng thời tập trung mọi nguồn lực đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026 theo đúng kế hoạch.

Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các Thứ trưởng Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn. Các Ban quản lý dự án cam kết tiến độ giải ngân hàng tháng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ các dự án trọng điểm và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá năng lực điều hành.