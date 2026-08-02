Hải Phòng hỗ trợ di dời hơn 3.000 hộ dân chung cư cũ nguy hiểm

Hơn 3.000 hộ dân sống tại chung cư cũ nguy hiểm sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời một lần 5 triệu đồng và hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/ tháng, thời gian tối đa 24 tháng…

Hơn 3.000 hộ dân sống tại chung cư cũ nguy hiểm khi phải di dời sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời và tiền tự lo chỗ ở. Ảnh: HĐ.

HĐND TP. Hải Phòng thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng nhà tại các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà cho đối tượng chính sách tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố thay thế nghị quyết cũ do mở rộng phạm vi và hệ thống pháp luật đã thay đổi.

HỖ TRỢ KINH PHÍ DI DỜI VÀ TIỀN THUÊ NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí di dời cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở trong chung cư nguy hiểm và các đối tượng có nhà ở, công trình xây dựng thuộc khu vực xung quanh liền kề tại thời điểm di dời khẩn cấp do cấp có thẩm quyền quyết định quy định. Mức hỗ trợ di dời một lần cho hộ gia đình, cá nhân là 5 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở mới là 3 triệu đồng/ tháng, thời gian hỗ trợ tự lo chỗ ở tối đa 24 tháng.

Hộ gia đình, cá nhân được hưởng hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới là đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 62 Nghị định 95/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023. Trường hợp đã được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc thanh lý, hoá giá nhà ở và giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước ngày nghị quyết này có hiệu lực (từ ngày 8/8/2026) thì không được hỗ trợ kinh phí di dời theo quy định tại thời điểm này.

Trường hợp hộ gia đình cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thì thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới theo nghị quyết này được xác định bằng thời gian hỗ trợ tối đa trừ đi thời gian đã được hỗ trợ theo quyết định trước đó.

Cùng với việc hỗ trợ tiền di dời, tự lo chỗ ở, Hải Phòng cũng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có hợp đồng thuê nhà, đang thực tế sử dụng nhà tại các chung cư thuộc tài sản công.

Chung cư là tài sản công thuộc phạm vi hỗ trợ tiền thuê tại phường An Biên có chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dù, chung cư 5 tầng Kênh Dương, chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm. Tại phường Lê Chân có chung cư U19 Lam Sơn. Tại phường Gia Viên có chung cư 9 tầng Đông Khê, chung cư 9 tầng lô 27 Lê Hồng Phong, chung cư N1-N2 Lê Lợi, chung cư Đ2, HH1-HH2-HH3-HH4 Đồng Quốc Bình. Tại phường Hải An có chung cư 5 tầng khu T Cát Bi. Tại phường Đồ Sơn có chung cư 75 Lý Thánh Tông.

Ở phía Tây Hải Phòng có khu nhà ở chung cư Đông Ngô Quyền, nhà ở xã hội tại khu dân cư phía Đông Ngô Quyền (phường Lê Thanh Nghị), khu chung cư Tạ Quang Bửu (phường Thành Đông). Ngoài ra còn các chung cư khác được xác định là tài sản công do UBND thành phố là đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật sau ngày nghị quyết có hiệu lực.

Mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được hỗ trợ 60% tiền thuê nhà ở phải nộp. Đối tượng hộ gia đình người có công với cách mạng được chia làm 5 mức, được hỗ trợ từ 65% đến 100% số tiền thuê nhà phải nộp.

TẠI SAO PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THAY THẾ?

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có 66 chung cư cũ cấp độ D với khoảng 3.047 hộ dân. Đây là nhóm công trình có mức độ rủi ro cao nhất, có thể phải tổ chức di dời khẩn cấp khi xảy ra cháy nổ, thiên tai, địch họa hoặc các sự cố khiến công trình không còn bảo đảm điều kiện an toàn để tiếp tục sử dụng. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, những hộ dân thuộc diện di dời sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy toàn thành phố có 768 trường hợp đối tượng chính sách thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó, có 351 trường hợp thuê nhà ở thuộc các chung cư tài sản công mới xây, 417 trường hợp thuộc nhóm chung cư cũ phải phá dỡ.

Người dân thuộc đối tượng chính sách thuê nhà ở tại chung cư thuộc sở hữu nhà nước được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Ảnh: HH.

Trước đó, năm 2024, HĐND TP. Hải Phòng đã có Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ di dời đối với người dân sinh sống tại chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà thuộc tài sản công. Tuy nhiên, phạm vi chỉ bao gồm các chung cư thuộc địa bàn Hải Phòng (cũ). Sau khi hợp nhất, phạm vi chính sách cần được mở rộng, bổ sung thêm một số chung cư thuộc Hải Dương cũ.

Mặt khác, sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cần cập nhật lại tên các nhà chung cư theo đơn vị hành chính cấp xã phường mới. Quy định “không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp huyện nơi có nhà ở phải di dời” trong Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND không còn cơ sở thực hiện vì mô hình chính quyền 2 cấp đã bỏ cấp quận huyện.

Hơn nữa, phần lớn căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND (Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các nghị định hướng dẫn liên quan) đã hết hiệu lực, được thay thế bởi hệ thống pháp luật mới. Do có nhiều nội dung cần điều chỉnh, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và thuận lợi trong áp dụng, thay vì sửa đổi bổ sung cần thiết ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết cũ.