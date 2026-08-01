Hà Nội có thêm khu đô thị hiện đại, tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD

Với quy mô gần 250 ha, tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, Noble Palace Garden được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, dịch vụ, việc làm, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và dân cư chất lượng cao, qua đó, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, nâng tầm diện mạo và chất lượng sống của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới…

Phối cảnh một phần dự án - Ảnh: Sunshine Group

Ngày 01/08/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) đã chính thức khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tổng quy mô gần 250 ha trên đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa bàn các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn (Hà Nội).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, cho biết Noble Rivera không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là cam kết đầu tư dài hạn của Sunshine Group trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những cực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực phía Tây Thành phố.

Noble Rivera tọa lạc ngay trên đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 33km chuẩn bị thông xe trong năm 2027, đồng thời cũng là 1 trong các trục động lực phát triển chiến lược của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với chuỗi đô thị, trung tâm kinh tế và công nghệ mới phía Tây. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới Mỹ Đình, Hồ Tây, sân bay Nội Bài và trung tâm Thành phố... Hơn nữa, trải dài hơn 11km mặt tiền ven sông và được quy hoạch thêm 14 hồ nội khu, dự án hội tụ lợi thế hiếm có để hướng tới kiến tạo một đô thị sinh thái hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Các khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án Noble Rivera Sự kiện - Ảnh: Phan Nam

Tại đây, chủ đầu tư sẽ phát triển gần 2000 dinh thự cao cấp, diện tích lớn nhất lên tới 2000 - 2.500m2/căn, được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng, không gian wellness riêng, hệ thống vật liệu hoàn thiện được tuyển chọn kỹ càng, sử dụng công nghệ phục chế của các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu, cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự này là hệ thống tiện ích: wellness, thương mại, thể thao, y tế và văn hóa, tích hợp công nghệ quản lý thông minh với AI và các giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến... Trong đó, nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên, trung tâm thương mại, trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và các không gian văn hóa giải trí dành riêng cho cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, từ lợi thế trải dài 11km đường sông, với nguồn sinh khí được bồi đắp từ sông Hồng và hành lang xanh sông Đáy, Sunshine Group sẽ kiến tạo tại Noble Rivera một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất Thủ đô, được quy hoạch giật cấp nhằm khai thác trọn vẹn giá trị của hệ sinh thái sông nước; tích hợp đa dạng tiện ích như đường đạp xe, không gian cắm trại, vườn hoa, cùng không gian trình diễn văn hóa, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối thiên nhiên xuyên suốt.

"Chúng tôi mong muốn phát triển một đại đô thị sinh thái ven sông đúng nghĩa, hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước và các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô”, lãnh đạo Sunshine Group chia sẻ.