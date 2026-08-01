Đà Nẵng hỗ trợ chi phí cho cư dân tại 3 khu chung cư cũ phải di dời

Ngày 31/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời 3 khu chung cư thuộc tài sản công: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường, Hòa Minh...

Ảnh minh họa - Ảnh: CTTĐT Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí di dời trong trường hợp người sử dụng nhà chung cư là người đang thuê nhà ở theo hợp đồng hoặc theo văn bản bố trí sử dụng, hoặc theo các giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở thuộc tài sản công theo quy định của pháp luật nhà ở, hoặc người được quyền thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật về thừa kế là 10 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp ngoài đối tượng đang sử dụng nhà chung cư quy định trên sẽ được hỗ trợ 7,5 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ gia đình có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà là người có công cách mạng, thân nhân của liệt sỹ, người khuyết tật được hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

Đối với mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với trường hợp tự thuê nhà là 2 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân bàn giao căn hộ chung cư cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà đến khi hộ gia đình, cá nhân nhận được nhà ở tái định cư theo phương án đã được UBND TP phê duyệt. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố (chi thường xuyên).

Trước đó, TP. Đà Nẵng đã có quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh. Lý do là nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ vì không bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; thuộc trường hợp thu hồi nhà ở quy định tại Điều 127 Luật Nhà ở năm 2023 để thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ và bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, các hộ dân có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà chung cư để bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý theo quy định.