Nghệ An kiến tạo không gian phát triển mới

Ngày 31/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc công bố điều chỉnh quy hoạch được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo lập không gian phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng được hoàn thiện, đồng thời thích ứng với yêu cầu về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển. Đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành địa phương có thu nhập cao, kinh tế phát triển hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế, hạ tầng đồng bộ, thông minh và chất lượng sống của người dân ở mức cao.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch xác định ba đột phá chiến lược, gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Điểm nổi bật của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực".
Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, đóng vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển.
Hai cực tăng trưởng gồm: cực phía Nam với hạt nhân là Vinh gắn với Cửa Lò, phát triển thành trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ; cực phía Bắc gồm Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, tập trung phát triển công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản và logistics.
Ba vùng không gian phát triển gồm: vùng đồng bằng, ven biển; vùng trung du và vùng miền núi phía Tây.
Bốn trụ cột phát triển được xác định là: công nghiệp; thương mại, dịch vụ hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển.
Bên cạnh đó, năm hành lang kinh tế được hình thành gồm: hành lang ven biển; hành lang đường Hồ Chí Minh; hành lang Quốc lộ 7A kết nối Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; hành lang Quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết hợp Quốc lộ 46, tạo mạng lưới kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.
Sáu vùng đô thị động lực gồm: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân (Con Cuông), tạo mạng lưới đô thị liên kết, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh.
Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An xác định ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đối với lĩnh vực dịch vụ, tỉnh tập trung phát triển logistics, cảng biển nước sâu, tài chính - ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao và khoa học, công nghệ.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghệ An ưu tiên các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chế biến sâu; phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển các khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn với hạ tầng đồng bộ, lấy đô thị Vinh làm hạt nhân lan tỏa phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An cùng sự đồng hành của các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng quy hoạch. Theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận mới của quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc phân bổ không gian phát triển mà phải kiến tạo động lực tăng trưởng, xác định rõ nguồn lực và mang lại giá trị thiết thực cho người dân.
Phó Thủ tướng khẳng định Nghệ An có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước nhờ lợi thế về vị trí địa chiến lược, con người, văn hóa và dư địa phát triển. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,65%, cao nhất trong 14 năm qua và đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ; vốn FDI đăng ký đạt 2,41 tỷ USD, xếp thứ năm cả nước. Đây là những kết quả tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch.
Để quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch hành động với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm có sức lan tỏa; phát huy giá trị con người và văn hóa xứ Nghệ; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh; đồng thời, lấy hiệu quả triển khai dự án, chất lượng tăng trưởng và chất lượng sống của người dân làm thước đo trong công tác xúc tiến đầu tư.
Theo Phó Thủ tướng, với không gian phát triển mới, tư duy mới và động lực mới được xác lập từ quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An có cơ sở để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ, đồng thời, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của cả nước.
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