TP. Hồ Chí Minh chỉnh trang đô thị ven sông, di dời hơn 41.500 căn nhà đến 2030

Nội dung cuộc họp chiều 30/7 do Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Đề án này. Với sự tham gia của các lãnh đạo sở, ngành và đơn vị liên quan, cuộc họp đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án tồn đọng.
Theo báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 117 dự án chỉnh trang, di dời khoảng 41.540 căn nhà ven sông, kênh, rạch. Đề án này không chỉ nhằm cải thiện môi trường sống mà còn giải quyết các vấn đề ngập úng, ô nhiễm và hoàn thiện hệ thống thoát nước.
Cụ thể, giai đoạn 1 của Đề án sẽ triển khai 54 dự án, ảnh hưởng đến gần 20.000 căn nhà với tổng vốn đầu tư hơn 149.510 tỷ đồng; Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục với 63 dự án, tác động đến hơn 21.500 căn nhà, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 232.887 tỷ đồng.
Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố đã kiến nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời, việc phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được nhấn mạnh. Đặc biệt, xã Nhà Bè đã điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và nhà tái định cư, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh đã thống nhất với các nội dung của Đề án và đề nghị các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát, bổ sung quỹ nhà ở xã hội và triển khai đầy đủ các chính sách tạm cư để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới.
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư có quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường sống ổn định cho người dân. Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, huy động và phát triển nguồn quỹ nhà ở xã hội, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án trọng điểm.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định Đề án chỉnh trang đô thị là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các dự án. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc linh hoạt trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu áp dụng các hình thức đầu tư phù hợp và giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và địa phương.
Với những nỗ lực và quyết tâm từ các cấp lãnh đạo, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới một diện mạo đô thị mới, hiện đại và bền vững hơn. Đề án chỉnh trang đô thị ven sông không chỉ là một dự án phát triển hạ tầng mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
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