Huế đấu giá hàng loạt các khu đất trong năm 2026

Thành phố Huế sẽ tổ chức nhiều phiên đấu giá đất ở phục vụ nhu cầu người dân, đồng thời, cũng triển khai kế hoạch đấu giá nhiều khu đất có giá trị khác, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo nguồn thu cho ngân sách…

Ảnh minh họa - Ảnh: Hoàng Bách

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Thành phố Huế) thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 5 lô đất thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép tại thửa đất số 114, phường Kim Long. Diện tích mỗi lô dao động từ 113,9-166,4m2, với giá khởi điểm từ 1,51-2 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước tương ứng 500-620 triệu đồng/lô.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước trong thời gian từ nay đến ngày 11/8/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 14/8/2026 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Huế.

Tiếp đó, 3 lô đất tại khu phân lô đất ở xen ghép tổ dân phố Đông Xuân, phường Kim Trà cũng được đưa ra đấu giá. Các lô đất (thửa đất) có diện tích từ 119,5-120m2, giá khởi điểm từ 652,47-655,2 triệu đồng/thửa và tiền đặt trước 130,49-131,04 triệu đồng/thửa. Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 15/8/2026 tại Hội trường UBND phường Kim Trà.

Tương tự, 4 lô đất ở lâu dài thuộc các khu dân cư xen ghép trên địa bàn phường Phong Quảng tiếp tục dự kiến đấu giá vào ngày 20/8/2026 tại Hội trường UBND phường Phong Quảng. Diện tích các lô đất từ 158 - 422m2 với giá khởi điểm 632 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng/lô.

Bên cạnh các đợt đấu giá này, Thành phố Huế tiếp tục lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất phân lô như: khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (239,6m2); khu phức hợp Thủy Vân (332,5m2); khu dân cư OTT4 - Khu E An Vân Dương (11.345,5m2); khu đất tại Khu đô thị mới An Cựu (1.932m2) và khu nhà đất số 31 Bùi Thị Xuân (128,9m2).

Ngoài ra, Thành phố còn đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại là Tổ hợp khu nhà ở, thương mại - dịch vụ tại khu đất trước Nhà thi đấu Bà Triệu và sân bóng đá phường Vỹ Dạ, diện tích hơn 25.663m2.

Đáng chú ý, danh mục đấu giá để thu tiền thuê đất một lần cũng bao gồm nhiều khu đất và nhà đất quy mô lớn. Trong đó có dự án khách sạn tại số 28 Lê Quý Đôn (2.509,9m2); dự án tại khu nhà đất số 22-24 và 28-30A Lê Lợi (5.938,6m2); dự án thương mại - dịch vụ tại khu nhà đất số 103, 105, 107 và 109 Phan Đình Phùng (4.715m2); dự án cửa hàng xăng dầu tại phường Hương An (3.509,1m2); khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại khu vực Trường Đá (69.294m2); tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại khu nhà đất số 08-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ (2.218,7m2); dự án thương mại - dịch vụ tại khu đất ký hiệu TMDV-4 ở nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu (35.402,2m2); ba khu đất DV1 (1.755,9m2), DV2 (17.473,4m2) và DV (32.553,9m2) tại khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3.

Theo Thành phố Huế, việc triển khai kế hoạch đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, sớm đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời, tạo nguồn thu cho ngân sách để bổ sung vốn đầu tư công và các công trình phúc lợi xã hội.

Thông qua hoạt động này, Thành phố kỳ vọng góp phần hình thành những khu nhà ở, thương mại - dịch vụ và điểm dịch vụ du lịch đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc; từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.