Quảng Trị tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội

Quảng Trị hiện đã triển khai 13 dự án nhà ở xã hội với quy mô 6.524 căn hộ, song vẫn còn khoảng cách lớn để hoàn thành mục tiêu 24.100 căn vào năm 2030. Trước nhu cầu nhà ở và nhà cho thuê không ngừng tăng, tỉnh đang yêu cầu tăng tốc tiến độ các dự án và xây dựng thêm nguồn cung trong giai đoạn tới...

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Tiến Nhất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đồng thời rà soát tiến độ thực hiện Đề án 06 và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị, giai đoạn 2025 - 2030, Chính phủ giao Quảng Trị hoàn thành 24.100 căn nhà ở xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao nhà đầu tư với quy mô 6.524 căn hộ.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn 2026 - 2030, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và các khu vực phát triển du lịch. Đối tượng có nhu cầu chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Qua rà soát, tổng nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh khoảng 3.758 căn. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất phát triển 4.358 căn trong giai đoạn 2026 - 2030, gồm 3.858 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

Song song với phát triển nhà ở, Sở Xây dựng Quảng Trị cũng đang triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ, tập trung vào quy hoạch đô thị, xây dựng hệ thống thông tin quản lý phát triển đô thị, giao thông thông minh và hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh.

Đối với Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia) trong lĩnh vực xây dựng, đến nay 78/78 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt phương án định danh địa điểm, đánh số nhà; 100% địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh vẫn còn 53 xã, đặc khu chưa có tên đường và 17 xã mới chỉ hoàn thành việc đặt tên đường tại khu vực trung tâm. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Anh

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú ghi nhận những kết quả bước đầu của Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực hiện Đề án 06 và xây dựng đô thị thông minh.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với việc triển khai Đề án 06 và xây dựng đô thị thông minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đặt tên đường, định danh địa điểm, đánh số và gắn biển số nhà theo đúng lộ trình, bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Cùng với đó, nghiên cứu triển khai các giải pháp thu phí không dừng tại các bãi đỗ xe và công trình hạ tầng phù hợp, đồng thời chủ động tham mưu bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.