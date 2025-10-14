Công nghệ mở “cánh cửa” mới cho du lịch Việt?

Theo báo cáo của Travel and Tour World (10/2025), hơn 72% khách du lịch toàn cầu hiện nay đặt dịch vụ trực tuyến với sự trợ giúp của công nghệ, trong đó hơn một nửa thực hiện qua điện thoại…

Tại Mỹ, các nền tảng đặt phòng trực tuyến của Booking Holdings, Expedia Group hay Airbnb đang sử dụng công nghệ AI để hiểu thói quen du khách đến từng chi tiết. AI không chỉ gợi ý điểm đến mà còn tính toán lịch trình, thời tiết, giá vé, thậm chí dự đoán mức độ du khách ít hay nhiều của từng khu vực.

Một kỳ nghỉ của du khách Mỹ tại Việt Nam giờ đây có thể được lên kế hoạch chỉ trong vài phút - từ việc chọn khách sạn có view biển, gợi ý nhà hàng phù hợp khẩu vị, đến việc tối ưu chi phí di chuyển. Tất cả đều được thuật toán AI xử lý dựa trên lịch sử tìm kiếm, hành vi và sở thích của người dùng.

Thị trường du lịch trực tuyến Mỹ năm 2024 đạt 625 tỉ USD, và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2032. Booking Holdings - tập đoàn mẹ, và đang sở hữu các nền tảng trực tuyến như Booking.com, Agoda và Kayak, Priceline, Opentable - đạt doanh thu hàng tỉ USD mỗi năm nhờ hệ thống AI tự học, có khả năng xử lý hàng trăm triệu truy vấn đặt phòng mỗi ngày.

Các nền tảng đặt phòng trực tuyến đang sử dụng công nghệ AI để hiểu thói quen du khách.

Expedia Group, sở hữu Hotels.com và Vrbo, đang ứng dụng AI để dự đoán xu hướng du lịch theo mùa và tối ưu hóa giá phòng theo thời gian thực. Airbnb thì đi xa hơn, dùng công nghệ AI để phân tích cảm xúc trong đánh giá khách hàng, tự động xác định những ngôi nhà được yêu thích nhất, từ đó gợi ý cho người dùng có cùng “gu”.

Không chỉ AI, blockchain và công nghệ thực tế ảo (VR/AR) cũng đang mở ra chương mới cho ngành du lịch. Expedia và Booking đã thử nghiệm tính năng “AR preview” - cho phép người dùng xoay điện thoại để xem 360° không gian thật của phòng nghỉ hoặc khu du lịch.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu ứng dụng AI, được ví như mỏ vàng tiềm năng. Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia gần đây đã ra mắt Visit Vietnam. Đây sẽ là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của Visit Vietnam nằm ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo Al Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, bảo đảm độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin... Các dịch vụ được tích hợp sâu, từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc.

Dự kiến đến quý 2 năm sau, nền tảng sẽ chính thức ra mắt một cách toàn diện và sau năm 2027 sẽ trở thành “siêu ứng dụng” của quốc gia. Từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, thiết kế sản phẩm cá nhân hóa, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Công nghệ cho phép người dùng xem 360° không gian thật của phòng nghỉ hoặc khu du lịch.

Ở góc độ doanh nghiệp, một số công ty như VNTravel Group, Mytour, và Luxstay đã bắt đầu ứng dụng công nghệ trong du lịch. VNTravel hợp tác với Yanolja Cloud để số hóa vận hành khách sạn. Mytour có sản phẩm hỗ trợ gợi ý và so sánh giá từ nhiều nhà cung cấp. Luxstay cũng đang phát triển các dịch vụ trực tuyến để đáp ứng nhu cầu đặt phòng và trải nghiệm khách hàng…

Tại Hội thảo "Phát triển và quảng bá điểm đến du lịch thông qua hợp tác công - tư" mới đây ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng khách du lịch ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới hiện đều có xu hướng tự đặt tour, vé máy bay và phòng khách sạn thông qua những nền tảng trực tuyến uy tín.

"Đây là thách thức và áp lực để các đơn vị kinh doanh du lịch phải đổi mới. Việc công ty lữ hành hợp tác với nền tảng trực tuyến sẽ giúp kết nối về dịch vụ góp phần đáp ứng các yêu cầu của khách", bà Hoa Mai cho hay.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), dẫn chứng tại Thái Lan, nền tảng đại lý bán các sản phẩm dịch vụ du lịch (OTA) được quảng cáo nhiều tại sân bay ở Bangkok. "Bây giờ, mọi người chuyển sang dùng các nền tảng trực tuyến. Vì thế, kết hợp giữa ngành du lịch và các nền tảng là việc cần phải triển khai", ông Phương nhấn mạnh.

Các nền tảng OTA góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, cho biết khảo sát với 12.000 khách hàng ở Việt Nam cho thấy 35% khách dùng các nền tảng OTA để đặt dịch vụ du lịch. Bà Mai Thy cho rằng, thông qua nền tảng trực tuyến, các địa phương và doanh nghiệp sẽ có trong tay số liệu thực tế, cung cấp những sản phẩm trúng với nhu cầu của khách hàng. Các nền tảng OTA còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Là một ví dụ thành công về hợp tác công - tư trong lĩnh vực du lịch, Đà Nẵng đã kết hợp với nền tảng trực tuyến thực hiện chiến dịch "Enjoy Danang". Trong năm 2024, chương trình cung cấp 1.800 voucher ưu đãi, tổng trị giá 900 triệu đồng. Năm nay, các công ty du lịch, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí... tiếp tục hưởng ứng với 6.000 voucher, tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Chiến dịch đã thu hút lượng khách đặt vé tăng mạnh. Cụ thể, tháng 5, lượng khách đặt vé máy bay đến Đà Nẵng tăng 52% so với tháng 4 và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón 5,8 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách nội địa (chỉ tính khách lưu trú).

Đà Nẵng đã kết hợp với nền tảng trực tuyến thực hiện chiến dịch "Enjoy Danang".

Tương tự tại TP.HCM, năm 2025, Sở Du lịch triển khai chương trình e-voucher với tổng giá trị là 4,5 tỷ đồng, kết nối hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, tạo mô hình du lịch thông minh và thân thiện với người dùng. Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu dài hạn sẽ gắn kết thêm các sản phẩm du lịch đặc thù như MICE và y tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đề cập đến vấn đề sự phối hợp với các OTA hiện nay vẫn mang tính manh mún, thiếu chiến lược dài hạn. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đánh giá OTA góp phần lan tỏa sản phẩm. Nhưng để đưa sản phẩm đến được với OTA thì vai trò của các công ty lữ hành cũng rất quan trọng. Vì vậy, các doanh nghiệp lữ hành cũng cần “tương tác” với các OTA để cùng nhau phát triển.