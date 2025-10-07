Dư địa rộng mở của du lịch Hải Phòng

9 tháng năm 2025, thành phố Hải Phòng đón gần 11,9 triệu lượt khách du lịch, đạt trên 82% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch của địa phương ước đạt trên 12.350 tỷ đồng…

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hải Phòng sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, phản ánh bề dày lịch sử cùng truyền thống văn hóa đặc sắc.

Hiện, Hải Phòng là một trong những địa phương có hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Đó là thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) và hát Ca trù (Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp).

Cùng với đó, Hải Phòng còn tự hào khi có hai di sản được UNESCO vinh danh. Ngày 12/7/2025, quần thể Yên Tử (Quảng Ninh) – Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh) – Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Phòng) chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới cho du lịch Hải Phòng, đặc biệt trong mùa Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 12/10, song ngay từ cuối tháng 9, lượng du khách đến đây đã tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ các năm trước. Riêng trong hai ngày cuối tuần 27 – 28/9, Di sản Văn hóa thế giới này đã đón khoảng 6,5 vạn lượt khách.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 1/10 đến 11/10/2025 (tức từ mùng 10 đến 20 tháng 8 âm lịch).

Mới đây, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 cũng đã khai mạc với chuỗi hoạt động phong phú.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn du lịch nổi bật là các sản phẩm du lịch mới, đưa du khách tham gia ba hành trình đặc sắc. Đó là, tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” kết nối Chùa Côn Sơn - Chùa Thanh Mai - Đền Kiếp Bạc - Chùa Nhẫm Dương - Động Kính Chủ. Tour sẽ giúp cho du khách cơ hội tìm hiểu sâu về ba trục giá trị văn hóa tiêu biểu Trúc Lâm - Đức Thánh Trần - ma nhai Kính Chủ.

Cùng với đó, tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” đưa du khách tiếp cận gần hơn với tinh thần Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ tại Côn Sơn, Thanh Mai. Tour “Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn, Kiếp Bạc” là chuỗi trải nghiệm khép kín, thưởng thức những sản phẩm ẩm thực - làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Ngoài các tour khám phá mới, tại tuần lễ còn có 3 không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa ẩm thực. Không gian OCOP có sự tham gia của 30 chủ thể, trưng bày 200 sản phẩm nông sản tiêu biểu như gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch, chất lượng cao…

Khu vực động Kính Chủ, nơi từng được mệnh danh là động đẹp thứ 6 trời Nam. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sắc mang đậm hương vị địa phương, như: bún chả rươi, nem cua bể, bún cá cay, bánh mì que cay… Nét mới của sự kiện năm nay là các nghệ nhân sẽ trực tiếp thao tác, giới thiệu quy trình làm nên những sản phẩm thủ công tinh xảo, những món ăn truyền thống. Từ đó tạo sự tương tác trực tiếp và trải nghiệm sống động cho du khách.

Tại không gian làng nghề, thành phố giới thiệu các sản phẩm tinh hoa và trình diễn nghề của các nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống của thành phố. Tiêu biểu như: khắc in mộc bản Thanh Liễu, Gốm Chu Đậu, Vàng bạc Châu Khê, đồ gỗ Đông Giao, điêu khắc gỗ, sơn mài Bảo Hà, thêu ren Xuân Nẻo, hàng thủ công mỹ nghệ từ sừng trâu, khảm trai, chạm bạc… mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thời gian qua, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách, nhiều sản phẩm du lịch, các khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng đã được xây dựng, đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực phía Bắc. Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” tại di tích đình Hàng Kênh; chuyến tàu Hoa phượng đỏ với “tác dụng kép” trong kích cầu du lịch… luôn trong tình trạng "cháy vé".

Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh”.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ngành du lịch thành phố Hải Phòng đã chủ động đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm mở rộng không gian phát triển. Vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng đã phối hợp với Grab Việt Nam, ra mắt phiên bản “Foodtour Hải Phòng” trên ứng dụng Grab.

Bản đồ ẩm thực này nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch Hải Phòng trên nền tảng số, lan toả thông tin về các sản phẩm du lịch, các điểm di tích, ẩm thực Hải Phòng đến nhiều hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cũng đã khai thác thêm một số đường bay quốc tế mới, như Hải Phòng – Seoul (Hàn Quốc), Hải Phòng – Bangkok (Thái Lan); đồng thời, xúc tiến mở lại các đường bay đi Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Điều này góp phần đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến với Hải Phòng, rút ngắn khoảng cách giữa Hải Phòng với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng, cho biết thời gian tới, ngành du lịch Hải Phòng sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển hạ tầng kỹ thuật số, đồng thời đẩy mạnh liên kết nhằm hình thành mạng lưới kết nối rộng khắp.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã khai thác thêm một số đường bay quốc tế mới.

"Chúng tôi sẽ tích hợp các hệ thống du lịch thông minh vào các cổng du lịch thông minh của Hải Phòng. Sẽ có nhiều ứng dụng khác, cụ thể hoá, giúp cho du khách có thể trải nghiệm ngay trên điện thoại, trên tivi, trên máy tính tại nhà," ông Ngọc cho biết.

Với những giải pháp đồng bộ, gắn phát triển với liên kết vùng và chuyển đổi số trong phát triển du lịch, Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2025 đón trên 14,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng; từ đó, tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện trên bản đồ du lịch Việt Nam.