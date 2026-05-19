Những “hồi chuông” báo động ngành du lịch trước thềm World Cup
Tường Bách
19/05/2026, 16:20
Trong một bức thư ngỏ mới đây, các chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao kêu gọi FIFA đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm thời gian nghỉ giải lao dài hơn và các quy trình World Cup rõ ràng hơn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt…
Nắng nóng dự kiến sẽ là một vấn đề lớn tại mùa hè này ở Mỹ,
Canada và Mexico. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nhiệt độ trong thời gian diễn
ra World Cup 2026 sẽ "vượt quá mức nguy hiểm". Ở một số khu vực
phía nam Mỹ và phía bắc Mexico, nhiệt độ cao trung bình ban ngày thường ở mức
30 độ C và có thể tăng lên tới 40 độ C trong những đợt nắng nóng.
Dù ba thành phố có nguy cơ nóng cực đoan cao nhất là
Houston, Dallas và Atlanta đều sở hữu sân vận động có điều hòa nhiệt độ, lượng
năng lượng cần thiết để vận hành hệ thống làm mát ấy lại được cho là sẽ tiếp tục
góp phần làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu.
World Cup 2026 có thể trở
thành kỳ World Cup "gây ô nhiễm nhất từ trước tới nay", với tổng lượng
phát thải khí nhà kính gần gấp đôi mức trung bình lịch sử. Các nhà khoa học ước
tính một cách khá dè dặt rằng giải đấu sẽ tạo ra khoảng 9 triệu tấn CO2 tương
đương. Trong đó, riêng hoạt động hàng không đã chiếm khoảng 7,7 triệu tấn.
Phần lớn
nguyên nhân đến từ chính những quyết định của FIFA. Cơ quan quyền lực nhất bóng
đá thế giới đã tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, đồng thời lựa chọn ba quốc gia
chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, một khu vực trải dài trên phạm vi địa lý khổng
lồ.
Từ nguyên nhân giá vé và chi phí đi lại quá cao cho đến những lo ngại bất ổn địa chính trị và khí hậu, tỷ lệ lấp đầy
phòng khách sạn tại một số địa điểm đăng cai hiện đang thấp hơn so với cùng kỳ năm
ngoái, theo dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar.
Các khách sạn ở
Vancouver (Canada) hiện chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 39% vào những ngày diễn
ra trận đấu, giảm so với 53% cùng kỳ năm ngoái. Mexico thì vừa nhận một
đòn giáng đau khi chính quyền bang Puebla xác nhận 10 người đã thiệt mạng trong
một vụ xả súng ngày 17/5, báo động tình trạng bạo lực ở nước này trước thềm
đăng cai vòng chung kết World Cup 2026.
Tại Boston (Mỹ) - nơi đội tuyển Na Uy sẽ đối đầu với Iraq
vào ngày 16/6 - tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn dao động quanh mức 32%, chỉ đạt tỷ
lệ 44% so với một năm trước. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco ở bang
New Jersey (Mỹ) cũng không mang lại sự khởi sắc cho các
khách sạn ở New York. Tỷ lệ lấp đầy phòng vào ngày 13/6 chỉ đạt khoảng
31%, giảm mạnh so với mức 43% của năm ngoái.
Báo cáo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA)
thực hiện tại 11 thị trường đăng cai chính, bao gồm New York, Boston, Los
Angeles, Miami và Seattle,… cho thấy có tới 80% chủ khách sạn nhận định lượng đặt
phòng thấp hơn dự báo ban đầu.
Trong bối cảnh đó, ngày 18/5, giá vé xem World Cup 2026 đã giảm xuống
dưới mức 100 USD trên trang SeatSidekick. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhu
cầu mua vé xem trực tiếp các trận đấu tại Mỹ, Mexico và Canada đang suy yếu.
Dù
giá vé bán lại thường có xu hướng giảm khi sự kiện lớn đến gần, song mức giảm của
World Cup lần này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng của người bán và nhu
cầu thực tế. Hiệp hội Khách sạn New York City trước đó dự báo World Cup 2026 sẽ
giúp doanh thu của ngành khách sạn Mỹ tăng 75 - 100 điểm cơ bản, nhưng sau đó
đã điều chỉnh xuống mức 25 - 50 điểm cơ bản.
Trong khi đó, bang New Jersey (Mỹ) đang đối mặt với gánh nặng
tài chính và sự phản đối của công chúng khi chuẩn bị tổ chức 8 trận đấu của
World Cup 2026, bao gồm cả trận chung kết, tại sân vận động MetLife.
Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill bày tỏ lo ngại về
khoản chi phí vận chuyển ước tính 62 triệu USD trong bối cảnh bà đang nỗ lực
thông qua ngân sách đầu tiên. Bà Sherrill khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo
chi phí không đổ dồn lên vai người dân và yêu cầu FIFA - tổ chức dự kiến thu về
ít nhất 14 tỷ USD từ giải đấu - phải đóng góp nhiều hơn.
Về phía dư luận, một khảo sát do Trung tâm Thăm dò ý kiến
công chúng Eagleton thuộc Đại học Rutgers, bang New Jersey thực hiện cho thấy
chỉ có 2% người dân ở bang này phản hồi có kế hoạch dự khán, trong khi 49%
không quan tâm đến giải đấu. Để cắt giảm chi phí, New Jersey đã hủy bỏ lễ hội
người hâm mộ trị giá 5 triệu USD tại Công viên Liberty.
Theo tờ Los Angeles Times, dù đối mặt nhiều thách thức, các
lãnh đạo ngành vẫn chưa từ bỏ kỳ vọng vào tác động của World Cup. Họ cho rằng ngay cả mức
tăng khiêm tốn cũng có thể mang lại cú hích đáng kể sau nhiều năm tăng trưởng
chậm. Về dài hạn, sức hút toàn cầu của giải đấu này vẫn có thể mang lại lợi ích
bền vững. Hiệu ứng truyền thông từ World Cup cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng
du lịch trong thời gian tiếp theo cho đến Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2028.
Hiện Hội đồng Du lịch và Hội nghị Los Angeles đang triển
khai nhiều hoạt động nhằm tăng sự hào hứng cho World Cup và hỗ trợ các doanh
nghiệp địa phương đã đặt cược vào giải đấu. Một chiến dịch quảng cáo đã được phát động toàn cầu với lời mời người hâm mộ trên khắp thế giới “Bắt
đầu trải nghiệm World Cup của bạn tại Los Angeles”.
Chiến dịch này được triển khai tại nhiều thị trường nội địa
và quốc tế trọng điểm với sự kết hợp toàn diện giữa truyền hình, truyền hình kết
nối Internet (CTV), quảng cáo số, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và quảng cáo
ngoài trời cỡ lớn nhằm truyền cảm hứng du lịch trước thời khắc lịch sử này.
Trọng
tâm của chiến dịch là trung tâm thông tin đa ngôn ngữ tại nơi du khách có thể
khám phá lịch trình theo khu vực, hướng dẫn văn hóa và ẩm thực “Hương vị World Cup tại Los Angeles”. Cẩm nang trải nghiệm người hâm mộ kéo dài 39 ngày cùng lịch trình của các sự kiện cộng đồng, sự kiện dành cho cổ động viên và các khu vực “Fan Zone” cũng sắp ra mắt.
Trong khi đó, từ ngày 19/6 đến 7/9, toàn bộ hệ thống Công viên Canada gồm 40 công viên quốc gia và khu bảo tồn, 171 di tích lịch sử quốc gia cùng 5 khu bảo tồn biển sẽ đồng loạt miễn vé vào cửa. Đây là động thái đáng chú ý của Canada nhằm tăng lượng du khách và tạo hiệu ứng lan tỏa tới lưu trú, ẩm thực, vận chuyển trong mùa World Cup.
