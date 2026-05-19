Những “hồi chuông” báo động ngành du lịch trước thềm World Cup

Trong một bức thư ngỏ mới đây, các chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao kêu gọi FIFA đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm thời gian nghỉ giải lao dài hơn và các quy trình World Cup rõ ràng hơn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt…

Nắng nóng dự kiến sẽ là một vấn đề lớn tại mùa hè này ở Mỹ, Canada và Mexico. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nhiệt độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026 sẽ "vượt quá mức nguy hiểm". Ở một số khu vực phía nam Mỹ và phía bắc Mexico, nhiệt độ cao trung bình ban ngày thường ở mức 30 độ C và có thể tăng lên tới 40 độ C trong những đợt nắng nóng.

Dù ba thành phố có nguy cơ nóng cực đoan cao nhất là Houston, Dallas và Atlanta đều sở hữu sân vận động có điều hòa nhiệt độ, lượng năng lượng cần thiết để vận hành hệ thống làm mát ấy lại được cho là sẽ tiếp tục góp phần làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu.

World Cup 2026 có thể trở thành kỳ World Cup "gây ô nhiễm nhất từ trước tới nay", với tổng lượng phát thải khí nhà kính gần gấp đôi mức trung bình lịch sử. Các nhà khoa học ước tính một cách khá dè dặt rằng giải đấu sẽ tạo ra khoảng 9 triệu tấn CO2 tương đương. Trong đó, riêng hoạt động hàng không đã chiếm khoảng 7,7 triệu tấn.

Phần lớn nguyên nhân đến từ chính những quyết định của FIFA. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, đồng thời lựa chọn ba quốc gia chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, một khu vực trải dài trên phạm vi địa lý khổng lồ.

Bản đồ dự báo nhiệt độ trung bình cao nhất trong tháng 7 của các địa điểm đăng cai World Cup 2026. Ảnh: BBC Weather

Từ nguyên nhân giá vé và chi phí đi lại quá cao cho đến những lo ngại bất ổn địa chính trị và khí hậu, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại một số địa điểm đăng cai hiện đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar.

Các khách sạn ở Vancouver (Canada) hiện chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 39% vào những ngày diễn ra trận đấu, giảm so với 53% cùng kỳ năm ngoái. Mexico thì vừa nhận một đòn giáng đau khi chính quyền bang Puebla xác nhận 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ngày 17/5, báo động tình trạng bạo lực ở nước này trước thềm đăng cai vòng chung kết World Cup 2026.

Tại Boston (Mỹ) - nơi đội tuyển Na Uy sẽ đối đầu với Iraq vào ngày 16/6 - tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn dao động quanh mức 32%, chỉ đạt tỷ lệ 44% so với một năm trước. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco ở bang New Jersey (Mỹ) cũng không mang lại sự khởi sắc cho các khách sạn ở New York. Tỷ lệ lấp đầy phòng vào ngày 13/6 chỉ đạt khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 43% của năm ngoái.

Báo cáo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA) thực hiện tại 11 thị trường đăng cai chính, bao gồm New York, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle,… cho thấy có tới 80% chủ khách sạn nhận định lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu.

Trong bối cảnh đó, ngày 18/5, giá vé xem World Cup 2026 đã giảm xuống dưới mức 100 USD trên trang SeatSidekick. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhu cầu mua vé xem trực tiếp các trận đấu tại Mỹ, Mexico và Canada đang suy yếu.

Dù giá vé bán lại thường có xu hướng giảm khi sự kiện lớn đến gần, song mức giảm của World Cup lần này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng của người bán và nhu cầu thực tế. Hiệp hội Khách sạn New York City trước đó dự báo World Cup 2026 sẽ giúp doanh thu của ngành khách sạn Mỹ tăng 75 - 100 điểm cơ bản, nhưng sau đó đã điều chỉnh xuống mức 25 - 50 điểm cơ bản.

Trong khi đó, bang New Jersey (Mỹ) đang đối mặt với gánh nặng tài chính và sự phản đối của công chúng khi chuẩn bị tổ chức 8 trận đấu của World Cup 2026, bao gồm cả trận chung kết, tại sân vận động MetLife.

Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill bày tỏ lo ngại về khoản chi phí vận chuyển ước tính 62 triệu USD trong bối cảnh bà đang nỗ lực thông qua ngân sách đầu tiên. Bà Sherrill khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo chi phí không đổ dồn lên vai người dân và yêu cầu FIFA - tổ chức dự kiến thu về ít nhất 14 tỷ USD từ giải đấu - phải đóng góp nhiều hơn.

Về phía dư luận, một khảo sát do Trung tâm Thăm dò ý kiến công chúng Eagleton thuộc Đại học Rutgers, bang New Jersey thực hiện cho thấy chỉ có 2% người dân ở bang này phản hồi có kế hoạch dự khán, trong khi 49% không quan tâm đến giải đấu. Để cắt giảm chi phí, New Jersey đã hủy bỏ lễ hội người hâm mộ trị giá 5 triệu USD tại Công viên Liberty.

Theo tờ Los Angeles Times, dù đối mặt nhiều thách thức, các lãnh đạo ngành vẫn chưa từ bỏ kỳ vọng vào tác động của World Cup. Họ cho rằng ngay cả mức tăng khiêm tốn cũng có thể mang lại cú hích đáng kể sau nhiều năm tăng trưởng chậm. Về dài hạn, sức hút toàn cầu của giải đấu này vẫn có thể mang lại lợi ích bền vững. Hiệu ứng truyền thông từ World Cup cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong thời gian tiếp theo cho đến Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2028.

Hiện Hội đồng Du lịch và Hội nghị Los Angeles đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng sự hào hứng cho World Cup và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đã đặt cược vào giải đấu. Một chiến dịch quảng cáo đã được phát động toàn cầu với lời mời người hâm mộ trên khắp thế giới “Bắt đầu trải nghiệm World Cup của bạn tại Los Angeles”.

Chiến dịch này được triển khai tại nhiều thị trường nội địa và quốc tế trọng điểm với sự kết hợp toàn diện giữa truyền hình, truyền hình kết nối Internet (CTV), quảng cáo số, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và quảng cáo ngoài trời cỡ lớn nhằm truyền cảm hứng du lịch trước thời khắc lịch sử này.

Trọng tâm của chiến dịch là trung tâm thông tin đa ngôn ngữ tại nơi du khách có thể khám phá lịch trình theo khu vực, hướng dẫn văn hóa và ẩm thực “Hương vị World Cup tại Los Angeles”. Cẩm nang trải nghiệm người hâm mộ kéo dài 39 ngày cùng lịch trình của các sự kiện cộng đồng, sự kiện dành cho cổ động viên và các khu vực “Fan Zone” cũng sắp ra mắt.

Trong khi đó, từ ngày 19/6 đến 7/9, toàn bộ hệ thống Công viên Canada gồm 40 công viên quốc gia và khu bảo tồn, 171 di tích lịch sử quốc gia cùng 5 khu bảo tồn biển sẽ đồng loạt miễn vé vào cửa. Đây là động thái đáng chú ý của Canada nhằm tăng lượng du khách và tạo hiệu ứng lan tỏa tới lưu trú, ẩm thực, vận chuyển trong mùa World Cup.