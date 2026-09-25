Doanh nghiệp Việt liên doanh mở nhà máy UAV tại Mỹ

Công ty CT UAV, thành viên Tập đoàn CT Group Hi-Tech, vừa bắt tay đối tác TJ Aerospace mở nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove, California (Mỹ)…

Nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove, California (Mỹ).

Tập đoàn CT Group cho biết trong liên doanh, CT UAV sẽ đóng góp công nghệ, máy móc thiết bị, ngân sách, đồng thời đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm. Còn TJ Aerospace sẽ đóng góp mặt bằng, ngân sách và máy móc cùng các mối quan hệ có sẵn tại Hoa Kỳ.

Như vậy, sau một năm chuẩn bị, nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove chính thức đi vào hoạt động. Liên doanh CTJ cùng đặt mục tiêu đưa ra thị trường trên 100 UAV các loại từ Drone đến e-VTOL/ngày khi vận hành.

Liên doanh CTJ cho biết hiện nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm khách hàng tại Mỹ, từ các đơn vị phòng cháy chữa cháy đến trang trại và trường học.

Sau nhà máy đầu tiên này tại Nam California, CT UAV tiếp tục hướng tới việc thành lập một trung tâm R&D tại khu vực bờ Tây và triển khai hệ thống phân phối rộng rãi tại các bang trọng điểm của Hoa Kỳ.

CT UAV là đơn vị có kinh nghiệm về nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và ứng dụng UAV trong 16 lĩnh vực trọng điểm như vận tải, hậu cần, viễn thông, nông, lâm, ngư nghiệp, an ninh, quốc phòng, xây dựng, năng lượng, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, tín chỉ carbon.

Trong khi TJ Aerospace có khoảng 20 năm kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng cơ khí chính xác ngành hàng không, chuyên sản xuất nhiều loại cấu kiện, linh kiện phục vụ chuỗi cung ứng của những tên tuổi lớn trong ngành hàng không – quốc phòng như Boeing và Lockheed Martin.