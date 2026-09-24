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Tập đoàn robot Mỹ đặt mục tiêu doanh thu 30 triệu USD/năm tại nhà máy Việt Nam

B Bạch Dương

Nhà máy của AMC Robotics tại Việt Nam dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại đây vào đầu năm 2027...

Ảnh: AMC Robotics.
Ảnh: AMC Robotics.

Tập đoàn AMC Robotics (Mỹ), doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn Nasdaq, chuyên cung cấp các giải pháp robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vừa cập nhật tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, AMC Robotics đặt mục tiêu đưa dây chuyền sản xuất giai đoạn 1 vào vận hành vào cuối năm 2026. Dây chuyền này được thiết kế với công suất tối đa lên tới hàng chục triệu mô-đun mỗi năm, với doanh thu dự kiến khoảng 30 triệu USD/năm.

Nhà máy tại Bắc Ninh sẽ sản xuất các dòng robot hiện có của AMC Robotics cùng các mô-đun cốt lõi liên quan. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại đây vào đầu năm 2027.

Hoạt động của nhà máy AMC Robotics tại Việt Nam sẽ do ông Aron Wang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AMCV, phụ trách.

Theo AMC Robotics, Việt Nam được lựa chọn làm địa điểm sản xuất nhờ có hệ sinh thái cung ứng linh kiện điện tử đã hình thành, lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực sản xuất và vị trí thuận lợi, gần các nhà cung cấp linh kiện quan trọng.

Công ty cho biết nhà máy tại Việt Nam sẽ góp phần đa dạng hóa mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng trên toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng để AMC Robotics mở rộng quy mô sản xuất các giải pháp robot ứng dụng AI.

Ông Aron Wang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AMCV, cho biết đội ngũ tại Việt Nam đang phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp trong nước nhằm bảo đảm nhà máy được đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

“Chúng tôi đang xây dựng một đội ngũ tại địa phương với năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi mong muốn được đón khách hàng và đối tác tới thăm nhà máy khi quá trình sản xuất thử nghiệm bắt đầu”, ông Aron Wang nói.

Một trong những sản phẩm của công ty là nền tảng robot bốn chân Kyro™, được phát triển nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp tự động hóa những nhiệm vụ như kiểm tra, giám sát an ninh và vận hành. Robot có khả năng tự di chuyển và nhận diện môi trường nhờ tích hợp các công nghệ AI.

AMC Robotics chuyên phát triển các giải pháp robot ứng dụng AI, bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Trong đó, sản phẩm nổi bật robot bốn chân Kyro được ứng dụng AI để hỗ trợ các ngành công nghiệp tự động hóa các nhiệm vụ kiểm tra, an ninh và vận hành. 

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