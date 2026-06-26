Công nghệ tạo giá trị cho cộng đồng: Kaopiz được vinh danh tại Globee Awards for Technology 2026

Vượt qua nhiều doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu, Kaopiz vừa giành đồng thời hai danh hiệu cao nhất Gold Winner và Best of Category tại Globee Awards for Technology 2026, hạng mục "Company of the Year - IT Services".

Không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực công nghệ, giải thưởng còn phản ánh hành trình chuyển mình của doanh nghiệp Việt từ một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm trở thành đối tác chuyển đổi số toàn cầu, theo đuổi tăng trưởng dài hạn gắn với những giá trị tích cực cho cộng đồng.

TỪ DOANH NGHIỆP VIỆT ĐẾN VỊ THẾ ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Globee Awards là hệ thống giải thưởng kinh doanh quốc tế uy tín với lịch sử hơn hai thập kỷ, gồm 10 chương trình giải thưởng chuyên biệt trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo và tác động xã hội. Trong đó, Globee Awards for Technology tôn vinh các cá nhân, tổ chức, sản phẩm và dịch vụ công nghệ xuất sắc trên phạm vi toàn cầu.

Kết quả giải thưởng được chấm bởi hội đồng chuyên gia công nghệ độc lập trên toàn thế giới, theo các tiêu chí khắt khe về thành tựu nổi bật, chất lượng nội dung, tính thuyết phục và bằng chứng thực tế. Riêng nhóm doanh nghiệp công nghệ, giám khảo đặc biệt đánh giá cao mức độ đổi mới, tác động tới ngành, khả năng tăng trưởng và năng lực tạo ra giá trị thực tiễn.

Kaopiz giành đồng thời hai danh hiệu cao nhất Gold Winner và Best of Category tại Globee Awards for Technology 2026. Ảnh: Kaopiz.

Vượt qua nhiều hồ sơ từ các doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu, Kaopiz xuất sắc giành đồng thời danh hiệu Gold Winner và Best of Category. Gold Winner được trao cho những hồ sơ đạt từ 8,5 điểm trở lên, trong khi Best of Category được đánh giá cao nhất ở hạng mục Company of the Year - IT Services năm nay.

Chiến thắng của Kaopiz được kiến tạo từ hai trụ cột cốt lõi: Đổi mới sáng tạo và Tác động xã hội.

Về đổi mới sáng tạo, Kaopiz định vị trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực phát triển trung tâm với những sản phẩm đã được thị trường ghi nhận. Tiêu biểu trong số đó là giải pháp Kaopiz Smart OCR và nền tảng Agentic AI dành cho lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, giải pháp chuyển đổi số cho giáo dục của Kaopiz từng được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng "Make in Vietnam". Cùng với các giải pháp tự động hóa bằng AI phục vụ khách hàng quốc tế, đây là minh chứng cụ thể cho năng lực biến công nghệ mới thành giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp của Kaopiz.

Ông Lê Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Kaopiz Holdings chia sẻ: “Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho thành tựu của Kaopiz trên hành trình trở thành đối tác chuyển đổi số toàn cầu, nơi chúng tôi cùng khách hàng kiến tạo giá trị bằng đổi mới sáng tạo. Với Kaopiz, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội.”

Kaopiz mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua dự án Phòng tin học. Ảnh: Kaopiz.

Song hành cùng bài toán kinh doanh, Kaopiz cũng đặc biệt chú trọng các cam kết về tác động xã hội. Tính đến nay, công ty đã mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh, thành phố, thông qua việc xây dựng phòng máy tính, trao tặng thiết bị và triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) dài hạn. Những đóng góp bền bỉ cho sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin nước nhà cũng đưa Kaopiz lọt vào nhóm sáu doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn quốc vinh dự hai lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

CHIẾN LƯỢC “GO GLOBAL” VÀ KHÁT VỌNG ĐƯA CÔNG NGHỆ VIỆT RA THẾ GIỚI

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Kaopiz từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công đang từng bước chuyển mình trở thành đối tác chuyển đổi số toàn cầu, từ tư vấn chiến lược, thiết kế giải pháp, đến ứng dụng AI, cloud và các công nghệ mới để giải quyết bài toán cốt lõi của doanh nghiệp.

Bước dịch chuyển này không chỉ dừng lại ở định hướng chiến lược mà đã phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh. Khép lại năm 2025 trong giai đoạn thị trường chịu nhiều áp lực, Kaopiz ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 50%, khẳng định việc dịch chuyển đang tạo ra dư địa tăng trưởng mới.

Kaopiz đẩy mạnh các giải pháp AI và mở rộng hiện diện khu vực APAC, hiện thực hóa chiến lược Go Global. Ảnh: Kaopiz.

Không dừng lại ở vị thế đã xây dựng tại Nhật Bản, Kaopiz đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với chiến lược "Go Global", mở rộng hoạt động sang các thị trường nói tiếng Anh và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung bình 50% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu này nhằm từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tiếp tục lấy AI và đổi mới sáng tạo làm động lực. Chiến lược “Go Global” được Kaopiz xây dựng vững chắc trên ba nền tảng cốt lõi: con người, công nghệ và văn hóa tăng trưởng “Grow Beyond Expectations”.

Trong bối cảnh ngành công nghệ thế giới đang tái định hình mạnh mẽ bởi AI và những biến động địa chính trị, Kaopiz - một doanh nghiệp Việt Nam liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín, cho thấy năng lực cạnh tranh của các công ty công nghệ Việt đã và đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới. Ban lãnh đạo Kaopiz chia sẻ, giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã đạt được, mà còn là dấu mốc tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn ra toàn cầu, kiến tạo tăng trưởng bền vững và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.