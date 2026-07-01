Thứ Tư, 01/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan và kinh nghiệm cho Việt Nam

N Ngô Huyền

Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đã trở thành một biểu tượng thành công toàn cầu, với doanh thu đạt hơn 165 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 20,7% GDP của hòn đảo này...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sự phát triển vượt bậc này không chỉ là kết quả của những chính sách đúng đắn mà còn là bài học quý giá cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm con đường phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, câu chuyện của Đài Loan mang lại nhiều gợi ý quan trọng.

Đài Loan, với diện tích nhỏ bé và dân số chỉ hơn 23 triệu người, đã chọn một con đường khác biệt để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Thay vì cạnh tranh trực diện với các cường quốc công nghệ như Mỹ và Nhật Bản, Đài Loan đã tập trung vào mô hình foundry - gia công sản xuất chip cho các doanh nghiệp khác. Quyết định này, mặc dù ban đầu bị coi thường, đã mở ra một thị trường khổng lồ khi các đối thủ tập trung vào mô hình IDM (Integrated Device Manufacturer).

TS.Konrad Young, nguyên Giám đốc Trung tâm R&D của TSMC, nhấn mạnh rằng thành công của Đài Loan không chỉ đến từ chiến lược phát triển ngành mà còn từ khả năng tận dụng nguồn nhân lực kỹ sư ở nước ngoài. Khi Đài Loan bắt đầu triển khai các chính sách thúc đẩy ngành bán dẫn, làn sóng nhân tài từng ra nước ngoài học tập và làm việc đã trở về, mang theo tri thức và kinh nghiệm quý báu. Đây là một trong những yếu tố quyết định giúp Đài Loan rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bán dẫn hàng đầu thế giới.

Việt Nam, với cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ sinh tốt hơn, đang sở hữu một lợi thế lớn về nguồn cung nhân lực trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần ưu tiên tăng cường kết nối toàn cầu, đặc biệt là kết nối thị trường. TS.Konrad Young khuyến nghị Việt Nam cần có những chiến lược chủ động hơn để gắn kết cộng đồng trí thức và chuyên gia Việt Nam toàn cầu với sự phát triển của đất nước.

Một trong những lĩnh vực mà Việt Nam nên ưu tiên phát triển là thiết kế vi mạch (IC Design), nơi có rào cản gia nhập thấp hơn so với sản xuất chip. Việt Nam hiện đã có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng năng lực trong tương lai. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất chip đòi hỏi đầu tư lớn và cạnh tranh khốc liệt, do đó, đóng gói tiên tiến có thể là cơ hội phù hợp hơn đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Để thành công, Việt Nam cần xác định lợi thế cạnh tranh riêng và tìm ra vị trí phù hợp trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và tài năng là một lợi thế quý giá mà Việt Nam cần tận dụng. Các trường đại học cần tăng cường hoạt động thực hành trong chương trình đào tạo để sinh viên có thể tiếp cận nhiều hơn với các dự án thực tế, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Câu chuyện thành công của Đài Loan là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp toàn cầu nếu biết tận dụng lợi thế riêng và chọn đúng con đường phát triển. Việt Nam, với những tiềm năng sẵn có, hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng những bài học quý giá từ Đài Loan để xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn mạnh mẽ và bền vững trong tương lai... 

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 26-2026 phát hành ngày 29/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-26-2026.htm

VnEconomy

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bán dẫn VnEconomy chip VnEconomy công nghệ VnEconomy Đài Loan VnEconomy kinh tế số VnEconomy thiết kế vi mạch VnEconomy vi mạch VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

AtkinsRéalis với công nghệ CANDU: Giải pháp hạt nhân cho an ninh năng lượng và mục tiêu Net Zero

AtkinsRéalis với công nghệ CANDU: Giải pháp hạt nhân cho an ninh năng lượng và mục tiêu Net Zero

AtkinsRéalis - tập đoàn phát triển công nghệ hạt nhân CANDU của Canada - đang thúc đẩy các giải pháp điện hạt nhân thế hệ mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu Net Zero. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Tiến sĩ Sara Supa-Amornkul đã chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Canada và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân…

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026: Bước ngoặt chiến lược cho hệ sinh thái tài chính Việt Nam

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026: Bước ngoặt chiến lược cho hệ sinh thái tài chính Việt Nam

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) do Techcombank (Co-Host), HORECFEX, DaNang 365 đồng tổ chức, sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào ngày 09-10/07/2026, hứa hẹn sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt cho tầm nhìn và hạ tầng hệ sinh thái tài chính Việt Nam…

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy