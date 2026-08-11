Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

Theo quyết định, đây là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), một Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh và một Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hàng không dân dụng.
Tham gia Ủy ban còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cùng các bộ: Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.
Theo Quyết định, Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, cơ chế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; đồng thời nghiên cứu việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên cũng như các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Ủy ban cũng có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối việc triển khai Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi hàng không.
Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ chỉ đạo, điều phối các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia theo quy định của pháp luật. Đối với các hành vi khủng bố vượt thẩm quyền, Ủy ban sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngoài nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về an ninh và tạo thuận lợi hàng không, Ủy ban còn có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ đạo, điều phối hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Theo Quyết định, Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ủy ban. Văn phòng Thường trực được đặt tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), hoạt động trên cơ sở sử dụng bộ máy, biên chế và kinh phí hiện có, không thành lập thêm tổ chức hoặc phát sinh biên chế mới.
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