Thứ Năm, 24/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

H Hà Lê

Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Chiều 23/9/2026, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiều 23/9/2026, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tối 23/9/2026 theo giờ địa phương (sáng 24/9 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier có các quan chức Chính phủ Canada cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm lần này đánh dấu một dấu mốc trong quan hệ Việt Nam – Canada. Đây lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là quốc khách đầu tiên trong năm 2026 của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2017. Hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nước cũng có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Canada tại ASEAN, trong khi Canada là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tại châu Mỹ.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong quá trình Việt Nam đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chuyến thăm góp phần cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác, thúc đẩy những định hướng và chương trình hành động mới, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada VnEconomy quan hệ Việt Nam - Canada VnEconomy xuất khẩu Việt Nam sang Canada VnEconomy

Chủ đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thúc đẩy hợp tác với Ghana, Bhutan, Vatican và Liên hợp quốc

Thúc đẩy hợp tác với Ghana, Bhutan, Vatican và Liên hợp quốc

Trong các cuộc gặp tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Ghana, Bhutan, Tòa thánh Vatican, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn cho các ưu tiên của Liên hợp quốc...

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy