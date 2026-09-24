Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tối 23/9/2026 theo giờ địa phương (sáng 24/9 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier có các quan chức Chính phủ Canada cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.
Chuyến thăm lần này đánh dấu một dấu mốc trong quan hệ Việt Nam – Canada. Đây lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là quốc khách đầu tiên trong năm 2026 của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2017. Hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân.
Hai nước cũng có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Canada tại ASEAN, trong khi Canada là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tại châu Mỹ.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong quá trình Việt Nam đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Chuyến thăm góp phần cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác, thúc đẩy những định hướng và chương trình hành động mới, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
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