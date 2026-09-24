Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ hai nước gần đây như hợp tác văn hoá, du lịch, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là việc ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông; mở các đường bay thẳng giữa thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ đến thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước.
Về phần mình, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện. Tổng thống đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng thống Mông Cổ chúc mừng những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban lãnh đạo Việt Nam; coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ.
Tổng thống khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là "láng giềng thứ ba" và đối tác quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tiếp tục chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mới, to lớn mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và “Tầm nhìn 2050”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hoá, nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển sẽ đáp ứng ngày càng tốt nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.
Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, nhấn mạnh bước chuyển từ định danh con người sang xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế.
Công tác thông tin, tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027 được yêu cầu triển khai chủ động, bài bản, liên tục ngay từ sớm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.
Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các ý kiến chuyên gia cho rằng để luật đi vào cuộc sống, cần tiếp tục rà soát một số quy định theo hướng chặt chẽ, minh bạch và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị JPMorgan Chase hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, đồng thời mong muốn Visa mở rộng hợp tác về thanh toán số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam, trong khi Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam mở rộng quy mô, hình thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...