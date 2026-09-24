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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh

Theo TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ hai nước gần đây như hợp tác văn hoá, du lịch, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là việc ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông; mở các đường bay thẳng giữa thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ đến thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước.            

Về phần mình, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện. Tổng thống đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mông Cổ chúc mừng những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban lãnh đạo Việt Nam; coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ.

Tổng thống khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là "láng giềng thứ ba" và đối tác quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tiếp tục chung tay vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.            

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mới, to lớn mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và “Tầm nhìn 2050”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu văn hoá, nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển sẽ đáp ứng ngày càng tốt nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.            

Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

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