Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam, trong khi Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam mở rộng quy mô, hình thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Theo TTXVN, ngày 23/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ António Guterres.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký António Guterres chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

VIỆT NAM SẼ THAM GIA SÂU HƠN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Người đứng đầu LHQ khẳng định Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương; đánh giá cao sự tham gia tích cực, tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký LHQ mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với Tổng Thư ký LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi.

Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã chuyển mạnh từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp vào việc củng cố vai trò trung tâm của LHQ.

Việt Nam ủng hộ Sáng kiến cải tổ UN80 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ và sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan LHQ tại Hà Nội trong 10 năm tới, với giá trị ước tính 3 triệu USD; đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn.

Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của LHQ thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị LHQ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm; kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế; hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, Việt Nam đề nghị tăng cường huy động nguồn lực và triển khai hiệu quả khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 cùng các văn kiện chương trình quốc gia với các tổ chức chuyên môn của LHQ như Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), hướng tới cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu và tài chính quốc tế theo hướng công bằng, minh bạch.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thắt chặt hợp tác ASEAN - LHQ, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; khẳng định lập trường bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

LIÊN HỢP QUỐC SẴN SÀNG HỖ TRỢ VIỆT NAM MỞ RỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Cũng trong sáng 23/9 tại trụ sở LHQ ở New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội kiến Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix.

Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao chủ trương ủng hộ cũng như sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình thời gian qua. Ông đồng thời hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của LHQ, nhất là việc tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội kiến Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Piere Lacroix. Ảnh: Đoàn Hùng /TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự đồng hành của LHQ với Việt Nam trong 49 năm qua, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên LHQ; nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với tư cách là một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm, Việt Nam luôn tuân thủ Hiến chương, các nghị quyết và chương trình hành động của LHQ.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Việt Nam tích cực tham gia các nỗ lực chung của LHQ nhằm giải quyết những thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nhất là hoạt động gìn giữ hòa bình, giải trừ quân bị và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị LHQ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cả về hình thức và quy mô triển khai.

Phó Tổng Thư ký Jean-Pierre Lacroix khẳng định LHQ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình.