Việt Nam đề nghị JPMorgan Chase, Visa mở rộng hợp tác về vốn quốc tế và thanh toán số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị JPMorgan Chase hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, đồng thời mong muốn Visa mở rộng hợp tác về thanh toán số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Theo TTXVN, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về phát triển thị trường tài chính, thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam.

* Tiếp ông Troy Rohrbaugh, Đồng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao uy tín, vị thế của JPMorgan Chase trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ngân hàng trong tư vấn huy động vốn quốc tế cho Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam nhiều năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, Đồng Tổng Giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase - Ảnh: TTXVN

Ông Troy Rohrbaugh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cho biết cộng đồng nhà đầu tư quốc tế ghi nhận sự ổn định kinh tế vĩ mô và tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam.

JPMorgan Chase sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối hệ thống tài chính trong nước với hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số. Vì vậy, Việt Nam mong muốn JPMorgan Chase tiếp tục đồng hành, tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thu hút các dòng vốn chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị JPMorgan Chase hỗ trợ Chính phủ, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả nguồn vốn quốc tế, trong đó có phát hành trái phiếu quốc tế, tín dụng xuất khẩu và các kênh huy động vốn khác phục vụ nhu cầu phát triển.

JPMorgan Chase cũng được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nợ, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư trong thời gian tới.

* Tiếp ông Robert Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Visa đã đồng hành với thị trường Việt Nam hơn 30 năm, từ những giao dịch thẻ đầu tiên đến các sáng kiến về thanh toán số, giao thông công cộng, dịch vụ công, du lịch số và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nền tảng hợp tác hiện nay tạo điều kiện để hai bên hướng tới xây dựng các hệ sinh thái thanh toán số có quy mô lớn hơn, có khả năng nhân rộng và tạo tác động rõ nét đối với nền kinh tế.

Ông Robert Thomson cho biết Visa mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và triển khai các ưu tiên về thanh toán số.

Đánh giá Việt Nam đang phát triển năng động, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thanh toán điện tử, ông Robert Thomson cho rằng đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng đầu tư của Visa. Tập đoàn mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

Trong đó, thanh toán số là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số, có tác động trực tiếp đến năng suất, tính minh bạch, chi phí giao dịch, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ công và khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Visa ưu tiên hỗ trợ Việt Nam mở rộng thanh toán số trong khu vực công và dịch vụ công; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống thanh toán trong giao thông công cộng thuận tiện, liên thông; xây dựng hệ sinh thái du lịch số, hướng tới hành trình số liền mạch cho du khách.

Visa cũng được đề nghị hỗ trợ đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số; chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và các mô hình cảnh báo sớm về gian lận; phối hợp đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực cho ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Visa để đưa các sáng kiến hiện nay thành những chương trình có quy mô lớn hơn và tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo lường được.