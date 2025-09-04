Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index quay lại thử thách mốc 1700 điểm?

Hà Anh

04/09/2025, 22:57

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/9/2025.

TVS Research cho rằng VN-Index có thể sớm vượt khỏi vùng 1.670 - 1.700 và hướng đến mục tiêu 1.725 trong ngắn hạn.
TVS Research cho rằng VN-Index có thể sớm vượt khỏi vùng 1.670 - 1.700 và hướng đến mục tiêu 1.725 trong ngắn hạn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VN-Index tăng 14,99 điểm – tương đương 0,89%, đóng cửa ở mức 1.696,29 điểm. Trong khi đó, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex tăng 1,29 điểm – tương đương 0,46%, đóng cửa ở mức 283,99 điểm.

VN-Index được kỳ vọng sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 1745-1775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index được kỳ vọng sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.745-1.775 điểm trong tháng 09. Tuy nhiên, thị trường cũng sẽ phải đối mặt với những áp lực rung lắc trong quá trình đi lên khi khối ngoại vẫn duy trì hoạt động bán ròng mạnh và áp lực tỷ giá trong nước vẫn đang hiện hữu.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và tiếp tục nâng các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh, rung lắc trong phiên. Tập trung mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng thuộc các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng bán lẻ, khu công nghiệp…”.

VN-Index cần một cây nến chỉ hướng với thanh khoản ủng hộ để vượt đỉnh 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1.675 trong phiên sáng. Tại đây, lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp chỉ số hồi phục. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.696,29 điểm, tăng gần 15 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ô tô và phụ tùng, Bảo hiểm,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong những phiên tới, VN-Index cần một cây nến chỉ hướng với thanh khoản ủng hộ để vượt đỉnh 1.700”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.680 điểm, duy trì xu hướng tăng trưởng vượt trội khi vượt lên đỉnh cũ tháng 8/2025, mặc dù phân hóa mạnh và thanh khoản chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên dòng tiền ngắn hạn vẫn thể hiện luân chuyển khá tốt. VN30 tương tự, luân chuyển tốt và vượt lên đinh cũ, hướng dến vùng giá tâm lý tiếp theo 1.900 điểm.

Thị trường giao dịch chậm lại, thanh khoản quay trở về mức trung bình với mức độ phân hóa, luân chuyển dòng tiền ngắn hạn vẫn đang khá tích cực khi vẫn có những cơ hội sinh lợi tốt, mặc dù chỉ số VN-Index biến động hẹp. Phù hợp với nhận định của chúng tôi trong những bản tin trước. Do thông thường trong sau nhịp tăng giá mạnh vượt đỉnh lịch sử, thị trường, cũng như nhiều mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh sẽ chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh đã vượt. Trong khi cơ hội ngắn hạn dịch chuyển sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, kỳ vọng và kết quả kinh doanh cải thiện, tăng trưởng trong quí 3 và cuối năm 2025. Trong đó nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản dân cư, xây dựng, vật liệu xây dựng... được kỳ vọng kết quả kinh doanh quí 3 sắp đến sẽ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể sớm vượt khỏi vùng 1.670 - 1.700 và hướng đến mục tiêu 1.725 trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 15 điểm, kết phiên ở mức 1.696 điểm. VN-Index bật tăng mạnh trong phiên chiều và đóng cửa cao nhất ngày nhờ lực kéo từ các cổ phiếu nhóm VN30 (như HPG, VCB, VPB và MSN) sau khi chỉ số điều chỉnh về gần mốc MA10 vào cuối phiên sáng.

Trong phiên hôm nay, chúng tôi nhận thấy dòng tiền đã có sự lan tỏa ở nhiều nhóm ngành khác nhau như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép và Bán lẻ. Đồng thời, thanh khoản trong phiên hôm nay đã cải thiện so với các phiên gần nhất.

Do đó, TVS Research cho rằng VN-Index có thể sớm vượt khỏi vùng 1.670 - 1.700 và hướng đến mục tiêu 1.725 trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ lệ cổ phiếu đối với các nhóm ngành nhận được sự quan tâm của dòng tiền trên thị trường như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thép, Bán lẻ,...”.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng thị trường vẫn có khả năng xuất hiện tình trạng phân hóa khi phần lớn dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng lên mức 20-40% danh mục và mua mới với tỷ trọng thấp do rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao”.

VN-Index tiếp tục vận động tốt trong vùng sideway tích lũy trước ngưỡng 1.700

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer nhờ nỗ lực của nhóm blue-chips cùng lực cầu tích cực trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, vận động của các chỉ báo chính như RSI và MACD tương tự phiên hôm qua cho thấy VN-Index vẫn đang trong diễn biến đi ngang củng cố động lực. Chỉ báo CMF hướng lên trở lại cùng với các đường ADX và +DI tiếp tục đồng thuận trên mốc 25 thể hiện sự gia tăng của dòng tiền mua chủ động và kỳ vọng VN-Index sẽ sớm tiến lên chinh phục vùng điểm 1.710 và xa hơn là 1.735, tương đương mốc 0.5 và 0.618 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên hình thành nến Marubozu full với thanh khoản mua chủ động gia tăng trong phiên chiều, đồng thời chỉ báo RSI hướng lên và chỉ báo MACD có tín hiệu cắt lên đường Signal thêm phần củng cố cho xu hướng tăng điểm của VN-Index trong các phiên tới.

VN-Index tiếp tục vận động tốt trong vùng sideway tích lũy trước ngưỡng 1.700. Mặc dù diễn biến phân hóa vẫn còn hiện hữu trên thị trường, tuy nhiên sự hồi phục ở nhóm vốn hóa lớn trong phiên chiều nay đã thêm phần củng cố động lực và đưa chỉ số chung về sát mốc 1.700. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục và đang trong xu hướng tăng điểm mạnh mẽ; đồng thời, đối với nhà đầu tư còn tỉ trọng tiền mặt cao thì có thể đi theo dòng tiền luân chuyển, chọn lọc và giải ngân ở cổ phiếu có tín hiệu củng cố hỗ trợ hoặc vượt kháng cự thuyết phục trong các phiên tiếp theo. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Chứng khoán, Thép, và Bất động sản-Xây dựng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

15:32, 04/09/2025

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

12:01, 04/09/2025

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

14:43, 04/09/2025

Cổ phiếu SRF có nguy cơ bị hủy niêm yết

Từ khóa:

nhận định thị trường chứng khoán của công ty chứng khoán nhóm vốn hóa vừa và nhỏ sideway tích lũy trước ngưỡng 1.700 VN-Index

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 43.000 tỷ đồng, điểm tích cực là khối ngoại hạ nhiệt bán, hôm nay chỉ còn xả ròng 857.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1188.4 tỷ đồng.

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

Khả năng kéo ngược giá phục hồi về cuối phiên vẫn là tín hiệu của tâm lý hưng phấn còn duy trì tốt. VNI hôm nay đóng cửa ở đỉnh cao mới tạo điều kiện bối cảnh thuận lợi cho cổ phiếu tăng giá. Sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt chưa cao nhưng hiệu quả điểm số vẫn đủ.

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

Thị trường mạnh lên khác biệt trong phiên chiều nay, sau buổi sáng lình xình yếu ớt. Loạt cổ phiếu blue-chips trỗi dậy, trong đó nòng cốt vẫn là nhóm ngân hàng. VN-Index càng về cuối càng khỏe, đóng cửa ở mức cao nhất tại 1696,29 điểm, tăng 0,89%.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: