Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Kim Phong

04/09/2025, 12:01

Sự rã đám của nhóm cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tác động rõ hơn, các mã vừa và nhỏ không còn nóng như trước và thanh khoản chung sụt giảm mạnh 15% so với sáng hôm qua.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu.

VN-Index sáng nay tạo 3 đỉnh nhưng không vượt qua được 1690 điểm sau đó lao dốc. Chốt phiên chỉ số giảm 2,83 điểm tương đương -0,17%. Mức giảm thì chưa nhiều nhưng độ rộng thì thay đổi khá mạnh. Điều này cho thấy không chỉ nhóm blue-chips ép chỉ số xuống, mà hoạt động bán ra cũng có phần lấn át trên diện rộng.

VN30-Index đang giảm 0,22% với 12 mã tăng/16 mã giảm. Đầu phiên rổ này chỉ có duy nhất 1 mã giảm và 1 mã tham chiếu, còn lại toàn xanh. Nhóm dẫn dắt chịu sức ép mạnh mẽ từ các trụ, với VIC giảm 1,2%, VHM giảm 2,92%, VPB giảm 1,59%. Tuy vậy toàn bộ các cổ phiếu trong rổ đều đã trượt giảm với biên độ khá lớn, 23 mã giảm hơn 1% từ đỉnh cao nhất. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ còn lại VCB tăng 0,6%, HPG tăng 1,95%, FPT tăng 1,94%.

Hiện tượng rã đám trong nhóm blue-chips không phải đến sáng nay mới có, Từ 4 phiên trước tình trạng này đã khiến VN-Index gần như chỉ dao động đi ngang mà không thể đột phá thêm được. Tín hiệu tích cực là phần còn lại của thị trường dường như vẫn có động lực riêng, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất tốt.

Tuy nhiên sức mạnh ở các nhóm này đến sáng nay cũng có tín hiệu suy yếu. Midcap chỉ còn tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,11%. Lẻ tẻ vài cổ phiếu chạm tới giá trần đều là thanh khoản rất nhỏ. Đọ rộng toàn sàn HoSE còn 154 mã tăng/153 mã giảm nhưng chỉ còn 67 mã tăng được hơn 1%. Đây là bước thụt lùi đáng kể khi trong phiên đã từng có tới gần 190 cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cũng thể hiện biên độ trượt giá rất lớn.

Nhóm VN30 hiện còn HPG, FPT, TPB, VIB tăng được hơn 1%. Nhóm vừa và nhỏ có một số cổ phiếu khá mạnh, thu hút dòng tiền tốt như DIG tăng 2,81% khớp 571,6 tỷ đồng; TCH tăng 5,3% với 485,7 tỷ; MSB tăng 2,53% với 351,1 tỷ; POW tăng 2,42% với 341,1 tỷ; VSC tăng 2,02% với 286,3 tỷ; KBC tăng 1,01% với 195,5 tỷ. Nhóm này có thanh khoản tốt nhất trong nhóm còn tăng mạnh, nhưng chính thanh khoản cũng cho thấy có sức ép từ bên bán. Tất cả đều đã lùi giá rất nhiều, như DIG tụt 2,66% so với giá đỉnh, TCH tụt 1,45%, POW tụt 2,87%, VSC tụt 4,52%, KBC tụt 3,03%...

VnEconomy

Việc các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng mấy ngày qua và chững lại sáng nay là điều bình thường. Nhóm này tách rời diễn biến với VN-Index nhờ dòng tiền vận động riêng rẽ nên khi sức mua suy yếu thì giá cũng chững lại. Bối cảnh đi ngang của chỉ số cũng giúp hỗ trợ tâm lý, nhưng nếu chỉ số bị các trụ ép quá mạnh thì phản ứng cũng sẽ rất khó đoán.

Ở nhóm giảm giá, các mã vừa và nhỏ cũng xuất hiện điều chỉnh khá nhiều. Nhờ biên độ tăng sớm đầu phiên vẫn còn tốt nên biên độ lùi giá tuy rộng nhưng cũng chưa đến mức đẩy giá giảm sâu cả loạt. Trong 153 mã đỏ, có 59 mã giảm hơn 1% và VN30 chỉ có 6 mã. EIB, GEX, DXG, VND, ORS, PAN… đang lao dốc khá mạnh và đều là những cổ phiếu có “tiền sử” tăng tốt trong ngắn hạn.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 14% so với sáng hôm qua và một nửa mức giảm thanh khoản đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dĩ nhiên thị trường vẫn còn phiên chiều để bù đắp thanh khoản, nhưng đây vẫn là tín hiệu hạn nhiệt của dòng tiền nóng. Khả năng đi ngược thị trường vẫn phải phụ thuộc vào độ hưng phấn của dòng tiền này, nên thanh khoản giảm không phải là tín hiệu tốt.

Khối ngoại đang tăng mua 18,4% và giảm bán 15% so với sáng hôm qua trên sàn HoSE. Như vậy đây không phải là lý do khiến thanh khoản giảm. Mức bán ròng còn khoảng 758 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Một số cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -192,2 tỷ, VHM -153,1 tỷ, MWG -142,5 tỷ, MSN -125 tỷ, DXG -74,9 tỷ, VSC -72,6 tỷ, GEX -71 tỷ. Phía mua ròng có MSB +428,6 tỷ, HPG +61,9 tỷ, FPT +69,2 tỷ.

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

10:31, 04/09/2025

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ

15:42, 03/09/2025

Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ

Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?

19:03, 03/09/2025

Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?

Đọc thêm

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

Tỷ lệ sở hữu sở hữu nước ngoài ở nhóm cổ phiếu Bất động sản khá thấp, trung bình toàn ngành chỉ xấp xỉ 8,2%, thấp hơn rất nhiều mức 15% của toàn thị trường.

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98%...

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/9/2025

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Thế giới

2

Việt Nam xếp thứ tư thế giới về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử

Kinh tế số

3

Lừa đảo mạo danh tại Singapore tăng 200%, Meta đứng trước án phạt gần 800 nghìn USD

Kinh tế số

4

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Thế giới

5

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

Doanh nghiệp niêm yết

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: