Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Kim Phong
04/09/2025, 12:01
Sự rã đám của nhóm cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tác động rõ hơn, các mã vừa và nhỏ không còn nóng như trước và thanh khoản chung sụt giảm mạnh 15% so với sáng hôm qua.
VN-Index sáng nay tạo 3 đỉnh nhưng không vượt qua được 1690 điểm
sau đó lao dốc. Chốt phiên chỉ số giảm 2,83 điểm tương đương -0,17%. Mức giảm
thì chưa nhiều nhưng độ rộng thì thay đổi khá mạnh. Điều này cho thấy không chỉ
nhóm blue-chips ép chỉ số xuống, mà hoạt động bán ra cũng có phần lấn át trên
diện rộng.
VN30-Index đang giảm 0,22% với 12 mã tăng/16 mã giảm. Đầu
phiên rổ này chỉ có duy nhất 1 mã giảm và 1 mã tham chiếu, còn lại toàn xanh.
Nhóm dẫn dắt chịu sức ép mạnh mẽ từ các trụ, với VIC giảm 1,2%, VHM giảm 2,92%,
VPB giảm 1,59%. Tuy vậy toàn bộ các cổ phiếu trong rổ đều đã trượt giảm với biên
độ khá lớn, 23 mã giảm hơn 1% từ đỉnh cao nhất. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index
chỉ còn lại VCB tăng 0,6%, HPG tăng 1,95%, FPT tăng 1,94%.
Hiện tượng rã đám trong nhóm blue-chips không phải đến sáng
nay mới có, Từ 4 phiên trước tình trạng này đã khiến VN-Index gần như chỉ dao động
đi ngang mà không thể đột phá thêm được. Tín hiệu tích cực là phần còn lại của
thị trường dường như vẫn có động lực riêng, cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất tốt.
Tuy nhiên sức mạnh ở các nhóm này đến sáng nay cũng có tín
hiệu suy yếu. Midcap chỉ còn tăng 0,37%, Smallcap tăng 0,11%. Lẻ tẻ vài cổ phiếu
chạm tới giá trần đều là thanh khoản rất nhỏ. Đọ rộng toàn sàn HoSE còn 154 mã
tăng/153 mã giảm nhưng chỉ còn 67 mã tăng được hơn 1%. Đây là bước thụt lùi đáng
kể khi trong phiên đã từng có tới gần 190 cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cũng
thể hiện biên độ trượt giá rất lớn.
Nhóm VN30 hiện còn HPG, FPT, TPB, VIB tăng được hơn 1%. Nhóm
vừa và nhỏ có một số cổ phiếu khá mạnh, thu hút dòng tiền tốt như DIG tăng
2,81% khớp 571,6 tỷ đồng; TCH tăng 5,3% với 485,7 tỷ; MSB tăng 2,53% với 351,1
tỷ; POW tăng 2,42% với 341,1 tỷ; VSC tăng 2,02% với 286,3 tỷ; KBC tăng 1,01% với
195,5 tỷ. Nhóm này có thanh khoản tốt nhất trong nhóm còn tăng mạnh, nhưng chính
thanh khoản cũng cho thấy có sức ép từ bên bán. Tất cả đều đã lùi giá rất nhiều,
như DIG tụt 2,66% so với giá đỉnh, TCH tụt 1,45%, POW tụt 2,87%, VSC tụt 4,52%,
KBC tụt 3,03%...
Việc các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng mấy ngày qua và chững
lại sáng nay là điều bình thường. Nhóm này tách rời diễn biến với VN-Index nhờ
dòng tiền vận động riêng rẽ nên khi sức mua suy yếu thì giá cũng chững lại. Bối
cảnh đi ngang của chỉ số cũng giúp hỗ trợ tâm lý, nhưng nếu chỉ số bị các trụ ép
quá mạnh thì phản ứng cũng sẽ rất khó đoán.
Ở nhóm giảm giá, các mã vừa và nhỏ cũng xuất hiện điều chỉnh
khá nhiều. Nhờ biên độ tăng sớm đầu phiên vẫn còn tốt nên biên độ lùi giá tuy rộng
nhưng cũng chưa đến mức đẩy giá giảm sâu cả loạt. Trong 153 mã đỏ, có 59 mã giảm
hơn 1% và VN30 chỉ có 6 mã. EIB, GEX, DXG, VND, ORS, PAN… đang lao dốc khá mạnh
và đều là những cổ phiếu có “tiền sử” tăng tốt trong ngắn hạn.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 14% so với
sáng hôm qua và một nửa mức giảm thanh khoản đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dĩ
nhiên thị trường vẫn còn phiên chiều để bù đắp thanh khoản, nhưng đây vẫn là tín
hiệu hạn nhiệt của dòng tiền nóng. Khả năng đi ngược thị trường vẫn phải phụ
thuộc vào độ hưng phấn của dòng tiền này, nên thanh khoản giảm không phải là tín
hiệu tốt.
Khối ngoại đang tăng mua 18,4% và giảm bán 15% so với sáng hôm
qua trên sàn HoSE. Như vậy đây không phải là lý do khiến thanh khoản giảm. Mức
bán ròng còn khoảng 758 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Một
số cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -192,2 tỷ, VHM -153,1 tỷ, MWG -142,5 tỷ,
MSN -125 tỷ, DXG -74,9 tỷ, VSC -72,6 tỷ, GEX -71 tỷ. Phía mua ròng có MSB
+428,6 tỷ, HPG +61,9 tỷ, FPT +69,2 tỷ.
