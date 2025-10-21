Công ty con của HUT đăng ký mua gần 92 triệu cổ phiếu DNP

Hiện Tasco Investment không sở hữu cổ phiếu DNP nào. Nếu mua thành công như đăng ký, Tasco Investment sẽ nâng sở hữu lên 65% vốn và trở thành công ty mẹ của DNP Holdings.

Công ty TNHH Tasco Investment (Tasco Investment), công ty con của CTCP Tasco (mã HUT-HNX) thông báo mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần DNP Holdings (mã DNP-HNX).

Theo đó, Tasco Investment đăng ký mua 91.633.650 cổ phiếu, tương ứng 65% vốn điều lệ DNP Holdings.

Mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư sở hữu dài hạn; phương thức giao dịch là thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/10/2025 đến ngày 20/11/2025.

Về nhân sự, ông Ngô Đức Vũ, Phó Chủ tịch thường trực DNP cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại CTCP Tasco (mã HUT-HNX); Bà Phan Thùy Gang - Phó Tổng giám đốc DNP cũng là Phó Tổng giám đốc tại Tasco; bà Phan Thùy Linh - thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của DNP và là thành viên kiểm soát của Tasco

Hiện Tasco Investment không sở hữu cổ phiếu DNP nào. Nếu mua thành công như đăng ký, Tasco Investment sẽ nâng sở hữu lên 65% vốn và trở thành công ty mẹ của DNP Holdings.

Trước đó, HUT đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/9 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến từ 5/10 – 23/10/2025.

Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới và miễn chào mua công khai.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị HUT, trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023, các cổ đông theo danh sách hoán đổi cổ phần của CTCP SVC Holdings (nay là CTCP Tasco Auto), sau một năm nắm giữ sẽ được chuyển nhượng cho cổ đông cùng trong nhóm hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở đó, năm 2024, ĐHĐCĐ Tasco đã ban hành nghị quyết ngày 31/5/2024 thông qua việc cổ đông đang sở hữu cổ phần Tasco theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023, được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho nhà đầu tư mới là CTCP VII Holding.

Trước nhu cầu của các nhà đầu muốn giao dịch cổ phiếu HUT, Hội đồng quản trị Tasco đề xuất cổ đông thông qua 3 nội dung:

Một là, cổ đông đang sở hữu cổ phần Tasco theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023 được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho nhà đầu tư mới là quỹ VIAC Limited Partnership (Singapore). Nhà đầu tư mới cam kết tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong thời hạn còn lại của giai đoạn cam kết nắm giữ quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023, (tức là tới 31/8/2028), ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng cho nhà đầu tư cùng trong nhóm cam kết nắm giữ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023 hoặc nhà đầu tư mới được ĐHĐCĐ Tasco thông qua.

Hai là, nhận chuyển nhượng của VIAC Limited Partnership từ các cổ đông theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023 và/hoặc từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Tasco, nếu dẫn tới việc sở hữu đạt từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, có thể phải thực hiện chào mua công khai. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất cổ đông chấp thuận việc VIAC Limited Partnership không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nếu việc nhận chuyển nhượng dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức quy định.

Cuối cùng là thông qua việc các cổ đông đang sở hữu cổ phần Tasco theo danh sách hoán đổi cổ phần tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023, được tiếp tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho nhà đầu tư mới là VII Holding.

Do đó, CTCP VII Holding do ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị HUT và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VII Holding công bố đã mua thành công 320.485.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2025 và nâng sở hữu từ 0% lên 320.485.000 cổ phiếu, chiếm 30% vốn tại HUT.

Mục đích là đầu tư sở hữu dài hạn, cam kết tiếp tục nắm giữ chứng khoán theo quy định tại Nghị quyết số 23/2023/NQ-Hội đồng quản trị ngày 5/9/2025 của Công ty cổ phần Tasco.