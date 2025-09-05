HUT điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đầu tư 958 tỷ đồng vào Tasco Auto

Không rót 500 tỷ đồng vào CTCP VETC như kế hoạch ban đầu mà HUT quyết định chuyển toàn bộ phần vốn này sang Tasco Auto, tăng mức đầu tư lên gần 958 tỷ đồng.

CTCP Tasco (mã HUT-HNX) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về điều chỉnh phương án sử dụng hơn 1.750 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT ngày 29/8.

Cụ thể: số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi trừ chi phí là hơn 1.750 tỷ và theo thông báo trước đó, công ty sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco là 800 tỷ; Góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC là 500 tỷ và Góp vốn, bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Tasco Auto (tên cũ là Công ty TNHH Tasco Auto) với số tiền là hơn 485 tỷ đồng.

Thì nay công ty điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau: Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco vẫn giữ nguyên mức phân bổ 800 tỷ đồng; không rót 500 tỷ đồng vào CTCP VETC như kế hoạch ban đầu mà HUT quyết định chuyển toàn bộ phần vốn này sang Tasco Auto lên gần 958 tỷ đồng.

Theo kế hoạch mà HUT công bố trước đó, HUT góp vốn vào Công ty Cổ phần Tasco Auto là hơn 485 tỷ - trong đó, đầu tư hệ thống 52 showroom phân phối Geely là hơn 385 tỷ, còn 100 tỷ nhằm tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Phân phối Ô tô Tasco (Tasco PC); góp 500 tỷ vào VETC - trong đó, đầu tư mở rộng hoạt động thu phí Eparking và Xăng dầu là gần 132 tỷ; hơn 168 tỷ cho đầu tư, nâng cấp hệ thống dữ liệu dự phòng, nâng cấp hệ thông trung tâm dữ liệu, 200 tỷ cho đầu tư mở rộng kinh doanh thu phí không dừng của công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cổ đông HUT có hỏi "tại sao lại chọn Geely". Công ty cho biết Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh và trong 10-20 năm tới đây có thể dẫn dắt ngành ô tô thế giới, trong tổng thể đấy, chúng tôi cố gắng chọn một đơn vị phù họp nhất là Geely - hãng Trung Quốc nhưng lại mang tính quốc tế nhất. Việc lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai dự án CKD là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo thành công của dự án. Geely là công ty mẹ của hãng xe an toàn nhất thế giới Volvo, Lotus - hãng siêu xe giá trị nhất nước Anh (tỷ lệ sở hữu 51%), Polestar (Thụy Điển) - thương hiệu xe điện sang trọng, hiệu suất cao (63%). Geely cũng là cổ đông lớn của hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: Mercedes-Benz, Aston Martin (17%), liên doanh xe Smart cùng Mercedes Benz... Geely có đội ngũ 30.000 nhân sự R&D và các trung tâm R&D tại Gothenburg (Thụy Điển), Coventry (UK), Frankfurt (Đức), Hàng Châu, Ninh Ba (Trung Quốc)...

Được biết, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa công bố khoản đầu tư 500 tỷ đồng (tương đương 19,2 triệu USD) vào Công ty Cổ phần VETC. Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ VETC mở rộng quy mô, hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường bộ và phát triển các dịch vụ thanh toán số liên quan, qua đó cải thiện hiệu quả di chuyển và an toàn cho hàng triệu người tham gia giao thông.

Cụ thể: IFC đã hoàn tất việc mua trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm của VETC vào ngày 22/7/2025. Nguồn vốn này sẽ giúp VETC, đơn vị đang nắm giữ 75% thị phần ETC, có thêm nguồn lực để mở rộng đáng kể hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến đường toàn quốc đến năm 2030.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng sẽ hỗ trợ VETC đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán số khác liên quan đến giao thông như đỗ xe điện tử, phí vào cửa sân bay và thanh toán không dùng tiền mặt tại các trạm xăng, tiến tới xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh toàn diện.

Kết thúc quý 2/2025, HUT ghi nhận doanh thu đạt 8.323 tỷ đồng, tăng 27,26% so với cùng kỳ (6.536 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 75,6 tỷ tăng 28,35% so với quý 2/2024 (gần 59 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 112,6 tỷ đồng, tăng 23,52% so với cùng kỳ năm trước (91 tỷ).

HUT cho biết kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng trưởng các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi tiêu biểu như phân phối và dịch vụ ô tô, thu phí không dừng, bảo hiểm....Việc huy động vốn cho các hoạt động đầu tư mới làm chi phí tài chính trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên công ty luôn áp dụng linh hoạt các biện pháp nhằm tối ưu chi phí, do đó hiệu quả kinh doanh kỳ này cao hơn so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra nếu loại trừ ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá trị đánh giá lại của tài sản thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 sẽ đạt 294,2 tỷ đồng.