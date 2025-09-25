Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Qua 70 năm phát triển, Bệnh viện Giao thông vận tải luôn giữ vai trò tuyến đầu của ngành giao thông vận tải, từng được xếp vào top 30 bệnh viện có thành tích tốt trong công tác khám chữa bệnh (năm 2011)...

Ngày 25/9, Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (26/9/1955 - 26/9/2025) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đại diện các bộ, ngành liên quan đã dự buổi lễ.

Tiền thân là Bệnh viện Đường sắt I, thành lập năm 1955 với nhiệm vụ ban đầu là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân ngành đường sắt và hành khách đi tàu, đến nay Bệnh viện GTVT là bệnh viện hạng I, quy mô 470 giường bệnh, đội ngũ chuyên gia gồm nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên môn cao.

Với định hướng phát triển ngang tầm khu vực, bệnh viện đã tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế hàng đầu trong nước như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đồng thời hợp tác chuyên môn với các chuyên gia đến từ Cộng hòa Séc, Đức, Thụy Sĩ, Singapore, Hàn Quốc…

Sau quá trình cổ phần hóa, Bệnh viện GTVT được chuyển đổi thành Công ty CP Bệnh viện GTVT, vốn điều lệ năm 2024 là 391 tỷ đồng. Trong đó, SCIC - đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 71,13%; CTCP Tập đoàn T&T sở hữu 22,07%; còn lại khoảng 6,8% thuộc các cổ đông khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện khẳng định trong 70 năm phát triển, Bệnh viện GTVT luôn giữ vai trò tuyến đầu của ngành giao thông vận tải, từng được xếp vào top 30 bệnh viện có thành tích tốt trong công tác khám chữa bệnh (năm 2011).

Bệnh viện Giao thông vận tải là một trong những cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, luôn được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Từ năm 2005 đến nay, bệnh viện đã tiến hành khám sức khỏe cho hàng trăm nghìn lượt người trước khi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện GTVT trong công tác khám chữa bệnh. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước thực hiện cổ phần hóa. Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu khi chuyển đổi mô hình, đến nay bệnh viện đã khẳng định được hướng đi đúng đắn.

Đặc biệt, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao thành tựu của Bệnh viện GTVT trong lĩnh vực kỹ thuật tán sỏi thận qua da, coi đây là bước tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Ghi nhận những đóng góp của bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho Công ty CP Bệnh viện GTVT với thành tích xuất sắc trong ứng dụng các phương pháp tán sỏi thận qua da và tán sỏi qua đường ống mềm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhóm tác giả tiêu biểu của bệnh viện.