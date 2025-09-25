Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Khởi Anh

25/09/2025, 15:27

Qua 70 năm phát triển, Bệnh viện Giao thông vận tải luôn giữ vai trò tuyến đầu của ngành giao thông vận tải, từng được xếp vào top 30 bệnh viện có thành tích tốt trong công tác khám chữa bệnh (năm 2011)...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhóm tác giả tiêu biểu của Bệnh viện GTVT
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhóm tác giả tiêu biểu của Bệnh viện GTVT

Ngày 25/9, Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (26/9/1955 - 26/9/2025) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đại diện các bộ, ngành liên quan đã dự buổi lễ.

Tiền thân là Bệnh viện Đường sắt I, thành lập năm 1955 với nhiệm vụ ban đầu là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân ngành đường sắt và hành khách đi tàu, đến nay Bệnh viện GTVT là bệnh viện hạng I, quy mô 470 giường bệnh, đội ngũ chuyên gia gồm nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên môn cao.

Với định hướng phát triển ngang tầm khu vực, bệnh viện đã tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế hàng đầu trong nước như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đồng thời hợp tác chuyên môn với các chuyên gia đến từ Cộng hòa Séc, Đức, Thụy Sĩ, Singapore, Hàn Quốc…

Sau quá trình cổ phần hóa, Bệnh viện GTVT được chuyển đổi thành Công ty CP Bệnh viện GTVT, vốn điều lệ năm 2024 là 391 tỷ đồng. Trong đó, SCIC - đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 71,13%; CTCP Tập đoàn T&T sở hữu 22,07%; còn lại khoảng 6,8% thuộc các cổ đông khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện khẳng định trong 70 năm phát triển, Bệnh viện GTVT luôn giữ vai trò tuyến đầu của ngành giao thông vận tải, từng được xếp vào top 30 bệnh viện có thành tích tốt trong công tác khám chữa bệnh (năm 2011).

Bệnh viện Giao thông vận tải là một trong những cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, luôn được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Từ năm 2005 đến nay, bệnh viện đã tiến hành khám sức khỏe cho hàng trăm nghìn lượt người trước khi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện GTVT trong công tác khám chữa bệnh. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước thực hiện cổ phần hóa. Dù gặp nhiều khó khăn ban đầu khi chuyển đổi mô hình, đến nay bệnh viện đã khẳng định được hướng đi đúng đắn.

Đặc biệt, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao thành tựu của Bệnh viện GTVT trong lĩnh vực kỹ thuật tán sỏi thận qua da, coi đây là bước tiến quan trọng góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Ghi nhận những đóng góp của bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho Công ty CP Bệnh viện GTVT với thành tích xuất sắc trong ứng dụng các phương pháp tán sỏi thận qua da và tán sỏi qua đường ống mềm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhóm tác giả tiêu biểu của bệnh viện.

Việt Nam sắp bước vào "giai đoạn vàng" của nền kinh tế bạc

12:02, 25/09/2025

Việt Nam sắp bước vào

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

12:02, 25/09/2025

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

11:15, 25/09/2025

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Đọc thêm

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành 135.000 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành 135.000 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025; đồng thời tỉnh đang tích cực lựa chọn, giao chủ đầu tư triển khai các dự án mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 135.000 căn hộ vào năm 2030...

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Các dịch vụ công này bao gồm: Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe...

Việt Nam sắp bước vào

Việt Nam sắp bước vào "giai đoạn vàng" của nền kinh tế bạc

Sự già hóa dân số đang diễn ra tại Việt Nam và nhu cầu đặc thù của người cao tuổi là cơ sở nền tảng của nền kinh tế bạc, thúc đẩy hình thành trụ cột mới phát triển kinh tế chất lượng cao nhằm duy trì, giảm bớt gánh nặng kinh tế dành cho người cao tuổi, thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội...

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ...

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Sân bay Cà Mau (tỉnh Cà Mau) sẽ tạm thời đóng cửa một năm, thời gian bắt đầu từ 7 giờ ngày 30/10/2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/10/2026 (giờ địa phương) để triển khai thi công các hạng mục của dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

2

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Đầu tư

3

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

4

Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng

Thị trường

5

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy