Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết về cơ bản đã sẵn sàng triển khai 5 dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo hiểm trên ứng dụng VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai dịch vụ công trên ứng dụng VNeID là thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương “thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử”.

Các dịch vụ công toàn trình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai 5 dịch vụ công toàn trình gồm: (1) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe; (2) Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

(3) Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; (4) Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; (5) Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới; chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn tại cuộc họp mới đây đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải chủ động hơn nữa trong việc rà soát quy trình nghiệp vụ và ban hành quy trình riêng cho 5 dịch vụ công này trước ngày 30/9/2025.

Trong thời gian thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, dự báo còn nhiều khó khăn do chưa đồng bộ hết được các dữ liệu từ các cơ quan ban, ngành, nên sẽ có một số thủ tục có thể còn vướng mắc, gây khó khăn nhất định cho người dân. Do đó, các đơn vị phải dự kiến và đưa ra những giải pháp hiệu quả, nhằm đảm bảo tạo sự thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công này.

Trước đó, đối với 25 dịch vụ công toàn trình được quy định tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các dịch vụ công này trên ứng dụng VNeID, và hoàn thành trong tháng 9/2025.

Đồng thời, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo bố trí đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.