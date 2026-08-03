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CPI tháng 7 giảm nhẹ nhờ giá nhiên liệu và thực phẩm hạ nhiệt

S Song Hà

Nhờ nguồn cung xăng dầu và thực phẩm dồi dào, CPI tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước, song tính chung 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ...

CPI tháng 7/2026 giảm nhẹ nhờ giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. Ảnh: Phương Thảo.
CPI tháng 7/2026 giảm nhẹ nhờ giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới. Ảnh: Phương Thảo.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sau chuỗi tăng liên tục, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 đã quay đầu giảm 0,12% so với tháng trước. Mặc dù vậy, so với tháng 12/2025, CPI vẫn tăng 3,08% và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025.

GIÁ XĂNG DẦU VÀ THỰC PHẨM KÉO CPI THÁNG 7 QUAY ĐẦU GIẢM NHẸ

Thống kê cho thấy, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 3 nhóm hạ nhiệt và 8 nhóm giữ đà tăng. Mức giảm chung của thị trường chủ yếu xuất phát từ 3 lực kéo lớn là nhóm giao thông, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở.

Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh nhất 2,02% - kéo CPI chung giảm 0,20 điểm %. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ các đợt điều chỉnh giá thế giới, giá xăng trong nước giảm 4,35%, dầu diezen giảm 9,18%. Chi phí vận tải hành khách đường hàng không giảm 3,24%, đường bộ giảm 0,26% cũng như giá ô tô mới và cũ đều ghi nhận xu hướng giảm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07% - kéo CPI chung giảm 0,03 điểm %. Theo phân tích thống kê, nguồn cung nông sản dồi dào giúp giá lương thực giảm 0,50% và thực phẩm giảm 0,07%. Ở chiều ngược lại, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình nhích nhẹ 0,12% do nhu cầu tiêu dùng mùa hè.

Với nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07% - kéo CPI chung giảm 0,02 điểm %. Chủ yếu do giá gas đun lao dốc 11,41% theo đà giảm thế giới và dầu hỏa giảm 1,19%. Dù vậy, thời tiết nắng nóng cao điểm khiến giá thuê nhà tăng 0,41%, điện sinh hoạt tăng 1,55% và nước sinh hoạt tăng 0,27%- tăng đáng kể.

Tốc độ tăng CPI tháng 7 năm 2026 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.
Tốc độ tăng CPI tháng 7 năm 2026 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa tăng giá tập trung chủ yếu vào nhóm dịch vụ công và các mặt hàng phục vụ cao điểm du lịch hè.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,96% - tăng mạnh nhất chủ yếu do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% ăn theo lương cơ sở mới.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. Giá tour du lịch trọn gói tăng 1,26% (du lịch nội địa tăng 1,39%) do chi phí vé máy bay, lưu trú và dịch vụ tăng cao trong đợt cao điểm hè.

Các nhóm tăng còn lại như: Giáo dục tăng 0,24% do điều chỉnh học phí; đồ uống và thuốc lá tăng 0,18%; nhóm may mặc, giày dép tăng 0,16%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%; thông tin và truyền thông tăng 0,10%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07% do chi phí nguyên vật liệu, nhập khẩu và nhân công đầu vào gia tăng.

ÁP LỰC LẠM PHÁT VẪN HIỆN HỮU

Tính chung 7 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đẩy CPI 7 tháng lên cao đến từ 3 nhóm ngành cốt lõi. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất ở mức 6,72% (đóng góp 1,53 điểm % vào CPI chung). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77% (đóng góp tới 1,71 điểm % vào CPI chung). Nhóm giao thông tăng 5,01%, đóng góp 0,50 điểm % vào CPI chung.

Về lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 7 tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Mức tăng của lạm phát cơ bản thấp hơn CPI bình quân chung (4,19% so với 4,39%) phản ánh đúng bản chất: các mặt hàng biến động mạnh như giá năng lượng (xăng dầu, gas) và thực phẩm tươi sống đã đẩy CPI chung lên cao, nhưng các yếu tố bất định này đã được loại trừ khi tính toán lạm phát cơ bản.

Biến động trên thị trường hàng hóa cũng ghi nhận sự dịch chuyển trái chiều giữa thị trường kim loại quý và ngoại tệ theo sát diễn biến quốc tế.

Thị trường vàng hạ nhiệt sau chuỗi tăng nóng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, giữ lãi suất ở mức cao kết hợp với hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư quốc tế, giá vàng thế giới bình quân tháng 7 đạt 4.086 USD/ounce (giảm 4,62% so với tháng 6).

Bám sát đà giảm này, chỉ số giá vàng trong nước tháng 7 giảm 3,02% so với tháng trước và giảm 5,66% so với thời điểm cuối năm 2025. Tuy nhiên, nếu xét về dài hạn, bình quân 7 tháng năm 2026, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 51,86% so với cùng kỳ.

Chỉ số USD Index (DXY) quốc tế tháng 7 đạt trung bình 100,81 điểm (+0,76 điểm so với tháng 6) nhờ các tín hiệu kinh tế Mỹ khả quan khiến thị trường dự báo FED chưa sớm hạ lãi suất.

Tại thị trường trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7 tăng nhẹ 0,18% so với tháng trước và tăng 0,38% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá USD tăng 1,55% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh sự ổn định và chủ động trong điều hành tỷ giá.

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