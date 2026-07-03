CPI hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá xăng dầu giảm mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...

Giá xăng dầu giảm mạnh trong tháng 6/2026 kéo CPI giảm. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/7, sau những áp lực gia tăng liên tục trong giai đoạn đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 đã quay đầu giảm 0,39% so với tháng trước.

Tuy nhiên, so với thời điểm cuối năm trước, CPI tháng 6/2026 đã tăng 3,21% và tăng 4,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong quý 2/2026, CPI bình quân ghi nhận mức tăng 5,25% so với cùng kỳ.

CPI THÁNG 6 ĐẢO CHIỀU GIẢM 0,39%

Phân tích sâu vào rổ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 6, thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ nét với 4 nhóm ngành giảm giá và 7 nhóm ngành giữ xu hướng tăng.

Tốc độ tăng, giảm CPI tháng 6 so với tháng trước (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Trong số các nhóm kéo chỉ số giá đi xuống, nhóm giao thông đóng vai trò chủ chốt khi giảm tới 4,85% so với tháng trước, trực tiếp tác động giảm CPI chung 0,48 điểm phần trăm. Nguyên nhân chính đến từ việc chỉ số giá xăng và dầu diezen trong nước giảm sâu lần lượt là 10,05% và 10,63% dưới tác động của các đợt điều chỉnh giá theo thị trường quốc tế. Sự sụt giảm của giá nhiên liệu cũng kéo theo giá vận tải đường hàng không giảm 11,62%, vận tải đường thủy giảm 0,21% và đường bộ giảm 0,08%.

Bên cạnh giao thông, 3 nhóm khác cũng ghi nhận mức giảm nhẹ bao gồm nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09% nhờ nguồn cung hàng hóa dồi dào và nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu được triển khai mạnh.

Tiếp theo là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%, đóng góp làm giảm CPI chung 0,02 điểm phần trăm do nguồn cung lương thực lớn sau vụ gặt lúa đông xuân khiến giá gạo giảm 1,06%, cùng nguồn cung thực phẩm như thịt lợn, thịt gia cầm, thủy hải sản tươi sống vô cùng dồi dào.

Cuối cùng, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm nhẹ 0,06%, phần lớn do áp lực giảm từ giá đồ trang sức giảm đến 8,01% theo đà lao dốc của giá vàng trong nước.

ÁP LỰC TĂNG GIÁ CỤC BỘ TỪ DỊCH VỤ DU LỊCH HÈ VÀ CHI PHÍ ĐẦU VÀO

Từ chiều ngược lại, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận mức tăng trong tháng 6, phản ánh rõ nét đặc điểm tiêu dùng mùa nắng nóng và áp lực từ chi phí nguyên vật liệu cùng tỷ giá.

Tăng mạnh nhất là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch với mức tăng 0,66% do nhu cầu du lịch hè bước vào giai đoạn cao điểm. Giá các tour du lịch trọn gói tăng 1,10%, trong đó du lịch trong nước tăng 1,15%, giá phòng khách sạn và nhà khách cũng nhích tăng thêm 1,15%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%, tác động làm tăng CPI chung 0,10 điểm phần trăm. Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến sản lượng tiêu thụ điện sinh hoạt tăng 2,0% và nước sinh hoạt tăng 0,56%. Đồng thời, giá thuê nhà cũng nhích tăng 0,11% và giá gạch, cát, đá tăng do nguồn cung hạn chế, chi phí vận chuyển tăng.

Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17% và nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,13%. Chi phí nhân công, nguyên vật liệu tăng cùng với nhu cầu giải nhiệt mùa hè đã đẩy giá các mặt hàng như quạt điện tăng 0,32%, nước tăng lực đóng chai tăng 0,46%, nước quả ép tăng 0,45% so với tháng trước.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,03%. Đà tăng này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ việc tỷ giá tăng, đẩy chi phí nhập khẩu nguyên liệu dược liệu lên cao, khiến các nhóm thuốc kháng nhiễm, thuốc giảm đau, hạ sốt tăng nhẹ từ 0,15% đến 0,16%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng phản ánh những tích tụ về mặt chi phí đầu vào và nhu cầu tiêu dùng trong suốt hai quý vừa qua.

Áp lực gia tăng chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống khi tăng tới 4,79%, tác động làm tăng CPI chung tới 1,72 điểm phần trăm, chủ yếu do giá thịt lợn tăng cao vì nguồn cung hạn chế dịp Lễ, Tết và chi phí ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh 6,85%.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, góp 1,53 điểm phần trăm vào CPI chung dưới áp lực giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở leo thang đến 14,12% và giá điện sinh hoạt tăng 5,54%. Nhóm giao thông dù hạ nhiệt trong tháng 6 nhưng tính chung sáu tháng vẫn tăng 5,23% do biến động mạnh của giá nhiên liệu quốc tế trong giai đoạn đầu năm.

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 4,50% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp hơn mức tăng chung của CPI (tăng 4,38%).

Sự chênh lệch này là do các mặt hàng như xăng dầu, gas và thực phẩm tươi sống có biến động giá rất mạnh tạo áp lực lớn lên CPI chung, nhưng do thuộc nhóm hàng loại trừ khi tính toán lạm phát cơ bản nên không làm ảnh hưởng sâu đến chỉ số lạm phát lõi. Điều này thể hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước vẫn đang được điều hành một cách tương đối ổn định và hiệu quả.