Trang chủ Thị trường

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

Song Hà

04/04/2026, 12:29

Giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng đã đẩy CPI tháng 3/2026 tăng 1,23%...

Giá xăng, dầu tăng đã đẩy CPI tháng 3/2026 tăng. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 4/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 đã ghi nhận mức tăng 1,23% so với tháng trước và tăng tới 4,65% so với cùng kỳ năm 2025. Đây chính là mức tăng CPI tháng 3 so với cùng kỳ cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong mức tăng 1,23% của CPI tháng 3/2026 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá tháng 3 "leo dốc" đến từ nhóm giao thông với mức tăng lên tới 12,85%, trực tiếp kéo CPI chung tăng thêm 1,28 điểm phần trăm. Đây là nhóm có mức tăng cao nhất. Do ảnh hưởng từ các xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá dầu diezen trong nước đã vọt tăng 57,03% và giá xăng tăng 29,72%. Chi phí nhiên liệu đắt đỏ lập tức dội gánh nặng lên vai ngành vận tải, đẩy giá vé máy bay tăng tới 23,19% và đường sắt tăng 13,92%.

Bên cạnh giao thông, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng nhích thêm 0,77% do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá dầu hỏa tăng cao. Ở chiều ngược lại, nhờ nhu cầu mua sắm hạ nhiệt sau Tết Nguyên Đán, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,59%, giúp kìm hãm phần nào đà tăng phi mã của chỉ số giá chung.

Tính chung cả quý 1/2026, CPI bình quân tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các nhóm hàng hóa cấu thành, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng dẫn đầu đà tăng với 5,69% (tác động làm CPI chung tăng 1,29 điểm phần trăm). Tiếp nối là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%, chủ yếu do giá thịt lợn và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình bị đẩy lên cao trong dịp lễ Tết.

Một điểm đáng lưu ý, tháng 3/2026 lạm phát cơ bản tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 3,96% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý 1/2026, lạm phát cơ bản tăng 3,63% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,51% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực là yếu tố tác động giảm CPI chung nhưng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Ở chiều tích cực, nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,20% nhờ nguồn cung thiết bị công nghệ dồi dào và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà phân phối, góp phần làm điểm tựa bình ổn giá.

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng, báo cáo cũng chỉ ra những biến động rất mạnh mẽ của thị trường kim loại quý và ngoại tệ.

Thị trường vàng ghi nhận một nghịch lý lớn khi giá vàng trong nước biến động hoàn toàn ngược chiều với thế giới. Trên thị trường quốc tế, tính đến ngày 28/3, giá vàng giảm 2,27% so với tháng trước xuống mức bình quân 4.909,01 USD/ounce do nhà đầu tư ồ ạt chốt lời và dòng tiền dịch chuyển sang đồng USD.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, chỉ số giá vàng tháng 3 vẫn tăng 1,54% so với tháng 2 và tăng vọt tới 82,77% so với cùng kỳ năm trước do yếu tố tâm lý và sự điều chỉnh của các doanh nghiệp kinh doanh.

Đối với đồng USD, giá USD trong nước lại đồng điệu nhịp tăng với thế giới. Trên thị trường tự do, giá USD bình quân dao động quanh mốc 26.315 VND/USD. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) neo lãi suất ở mức cao (3,5% - 3,75%) cùng tâm lý tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị Trung Đông đã thúc đẩy chỉ số giá USD trong nước tháng 3 tăng 0,72% so với tháng trước, và tăng 2,58% tính chung cho cả quý 1/2026.

Nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ đẩy CPI tháng 2 tăng 1,14%

CPI tháng 1/2026 tăng 0,05%, sức mua dịp Tết Nguyên đán thúc đẩy thị trường

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

