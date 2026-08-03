Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 tăng 11,4%, cao nhất nhiều năm

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP đạt 11,4%, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Kết quả này nhờ sự đóng góp chủ lực của ngành chế biến, chế tạo và năng lực sản xuất mới, giúp 34 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng khả quan…

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Future Mechanica.

Theo số liệu báo cáo được Cục Thống kê công bố sáng 3/8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 7/2026 ước tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của bảy tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua.

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung, ngành công nghiệp ngành chế biến, chế tạo tháng 7/2026 tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,5%; ngành khai khoáng tăng 10,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, IIP ngành chế biến, chế tạo tăng 12,0% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,1%), đóng góp 9,3 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 6,6% (cùng kỳ năm 2025 giảm 2,4%), đóng góp 1,0 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 4,8%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,0% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,1%), đóng góp 0,2 điểm phần trăm.

Tốc độ tăng, giảm chỉ số IIP 7tháng giai đoạn 2022-2026 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: kim loại tăng 23,5%; xe có động cơ tăng 16,0%; đồ uống tăng 15,7%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác và sản xuất phương tiện vận tải khác cùng tăng 13,5%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 13,3%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) cùng tăng 12,8%; hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 12,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic và chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện cùng tăng 12,2%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,2%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 10,3%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của ngành khai thác than cứng và than non giảm 3,1%.

Về tình hình sản xuất công nghiệp của các địa phương trong 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, báo cáo của Cục thống kê cho biết tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó, một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tốc độ tăng, giảm IIP 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%). Nguồn: Cục Thống kê.

Bên cạnh các chỉ số ngành, sản lượng của các mặt hàng công nghiệp chủ lực cũng phản ánh rõ nét nhu cầu tiêu thụ và khả năng cung ứng của nền kinh tế. Cụ thể, trong 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, xe máy tăng 31,1%; máy tính xách tay tăng 30,7%; thép cán tăng 24,7%; ô tô tăng 24,3%; thủy hải sản chế biến tăng 21,2%; đường kính tăng 18,5%; thép thanh thép góc tăng 16,8%; bia tăng 13,9%; dầu mỏ thô khai thác tăng 12,7%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là phân hỗn hợp NPK giảm 10,9%; bột ngọt giảm 7,8%; giày, dép da giảm 4,9%; than (than sạch) giảm 3,1%.

Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, báo cáo của Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/7/2026 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,3% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% và tăng 3,3%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 1,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 3,7%.