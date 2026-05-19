Tòa phúc thẩm tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo 229 tỷ đồng

Đỗ Mến

19/05/2026, 08:50

Bị cáo đưa thông tin gian dối về các bất động sản giữa trung tâm Hà Nội, hứa hẹn mua giúp bị hại các bất động sản này sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 229 tỷ đồng...

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán bất động sản.

Trong vụ án này, bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà Vũ Thị H (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đặng Thị Thanh Hương làm nghề buôn bán bất động sản. Khoảng tháng 8/2018, bà H thấy khu đất trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Thực tế, khu đất đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng. Năm 2014, UBND TP Hà Nội có văn bản giao cho UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) tiếp tục thực hiện giải pháp mặt bằng để xây dựng trường tiểu học nhưng chưa thực hiện được do căn nhà trên thuộc diện biệt thự bảo tồn và nhiều hộ dân không đồng ý phương án di dời.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên nhưng bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà H mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2. Tin tưởng, ngày 27/8/2018, nạn nhân đã chuyển 5 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà.

Để nạn nhân thêm tin tưởng, bị cáo nhờ người ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Bị cáo còn gửi các hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) liên hệ để mua đất.

Cũng trong thời gian này, bị cáo còn gợi ý cho bà H mua thêm thửa đất tại phố Ngô Quyền để đầu tư. Đáng nói, địa chỉ trên không có thật song Hương vẫn đưa ra thông tin để nạn nhân chuyển tiền.

Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của bà H là hơn 229 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, bị cáo đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số hơn 193 tỷ đồng; rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Hương mức án chung thân; buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Bị hại đưa ra bằng chứng và khẳng định số tiền bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt là hơn 533 tỷ đồng. Nạn nhân đề nghị tòa phúc thẩm làm rõ số tiền 533 tỷ đồng bị cáo Hương đã nhận, chuyển đi những đâu và sử dụng vào mục đích gì.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của bị hại.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hương tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với số tiền khác mà nạn nhân trình bày tại phiên tòa, Tòa phúc thẩm dành quyền khởi kiện cho bà H trong một vụ án dân sự khác.

Lừa bán nhà, đất "giá ưu đãi", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền "ảo" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

