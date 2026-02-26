Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon
Tùng Dương
26/02/2026, 13:54
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia. Mã trong nước dùng để định danh duy nhất hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ carbon trên lãnh thổ Việt Nam, được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử và không được tái cấp sau khi đã hủy...
Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cơ quan tham gia vào các hoạt động giao dịch, bù trừ tín chỉ và giảm phát thải khí nhà kính.
TỔ CHỨC CHỈ ĐƯỢC CẤP MỘT TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ, MÃ ĐỊNH DANH TÀI KHOẢN GẮN VỚI MÃ SỐ THUẾ
Hệ thống đăng ký quốc gia có chức năng ghi nhận và lưu trữ các thông tin gồm: danh sách chủ sở hữu, số lượng, mã trong nước, số sê-ri, trạng thái và lịch sử các hoạt động thực hiện trên Hệ thống đăng ký quốc gia...
Hệ thống kết nối và trao đổi dữ liệu với hệ thống giao dịch
carbon, hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch carbon. Mọi yêu cầu nghiệp vụ
phát sinh từ tài khoản đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia phải được xác thực
định danh thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử của Cổng dịch vụ
công quốc gia. Các giao dịch sau khi được xác thực có giá trị pháp lý tương
đương với văn bản có chữ ký của người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản đăng
ký.
Theo quy định, cơ quan, tổ chức chỉ được cấp duy nhất một
tài khoản đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia, kể cả khi có nhiều cơ sở trực
thuộc nằm trong danh mục được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Cơ
quan, tổ chức sẽ dùng tài khoản của mình để quản lý, theo dõi và thực hiện
nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo từng cơ sở.
Mã định danh của tài khoản được cấp và gắn với mã số thuế của
đơn vị. Để đảm bảo vận hành và phối hợp thông suốt, chủ tài khoản có trách nhiệm
đăng ký và duy trì thông tin của ít nhất 2 cá nhân làm đầu mối liên hệ với Bộ
Nông nghiệp và Môi trường thông qua Hệ thống đăng ký quốc gia.
Các cơ sở có thể thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, vay
mượn, và sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ phát thải khí nhà kính theo quy định
của pháp luật. Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký và xử lý
các tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính bị thu hồi hoặc không tuân
thủ nghĩa vụ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất có thẩm quyền
cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và
tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia.
Mã trong nước dùng để định danh duy nhất hạn ngạch phát thải
khí nhà kính hoặc tín chỉ carbon trên lãnh thổ Việt Nam, được lưu trữ dưới dạng
dữ liệu điện tử và không được tái cấp sau khi đã hủy. Mã của hạn ngạch phát thải
khí nhà kính có 6 ký tự, còn mã của tín chỉ carbon gồm 9 ký tự.
Dải số sê-ri của hạn ngạch phát thải khí nhà kính gồm mã
trong nước và 10 chữ số tương ứng với số thứ tự của từng đơn vị trong tổng số
lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ trong giai đoạn.
Đối với tín chỉ carbon được xác nhận để trao đổi trên sàn
giao dịch carbon, dải sê-ri gồm mã trong nước và chuỗi gồm 10 chữ số tương ứng
với số thứ tự của từng đơn vị tín chỉ carbon trong tổng số lượng tín chỉ được cấp
của một chương trình, dự án.
TRAO ĐỔI DỮ LIỆU THỰC HIỆN QUA KÊNH TRUYỀN DẪN RIÊNG HOẶC
CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC MÃ HÓA
Cũng theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp
với các cơ quan liên quan để đảm bảo tính minh bạch, bảo mật thông tin và công
bố các báo cáo về tình hình sử dụng và giao dịch hạn ngạch, tín chỉ carbon.
Theo đó, hoạt động trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ giữa
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt
Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phải tuân thủ quy định pháp luật về sàn
giao dịch carbon trong nước, quy định tại Thông tư và Biên bản phối hợp giữa
các bên.
Dữ liệu trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và
Môi trường quản lý là dữ liệu gốc. Từ đó, các cơ quan có thể đối chiếu và hiệu
chỉnh trong trường hợp phát sinh sai lệch thông tin giữa các hệ thống, trừ trường
hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động lưu ký, giao dịch, thanh toán giao dịch hạn
ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon.
Việc trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống đăng ký quốc gia với hệ
thống lưu ký và thanh toán giao dịch carbon của Tổng công ty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam, hệ thống giao dịch carbon của Sở Giao dịch chứng khoán Hà
Nội được ưu tiên thực hiện qua các kênh truyền dẫn riêng, an toàn hoặc các giao
diện lập trình ứng dụng được mã hóa.
Việc đối soát dữ liệu về chi tiết giao dịch phát sinh, số dư
sở hữu, thông tin tài khoản lưu ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ
carbon được thực hiện định kỳ vào cuối mỗi ngày làm việc. Trong trường hợp phát
hiện sai lệch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan, tổ chức liên
quan để xác định nguyên nhân và thực hiện biện pháp khắc phục.
Đặc biệt, việc cung cấp, sử dụng và trao đổi thông tin được
thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông
tin mạng và các quy định pháp luật có liên quan.
Ngày 19/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch carbon trong nước, tạo khung pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức, vận hành thị trường carbon tại Việt Nam...
Nghị định quy định về các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch carbon trong nước, bao gồm đăng ký, cấp mã trong nước, chuyển quyền sở hữu, lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon đủ điều kiện được giao dịch theo quy định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo, công bố thông tin…
Mới đây, ngày 9/2/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026.
Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026 phân bổ cho 34 nhà máy nhiệt điện, 25 cơ sở sản xuất sắt thép, 51 cơ sở sản xuất xi măng. Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là 243.082.392 tấn CO2tđ. Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ.
Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng
19:49, 09/02/2026
Cần sớm thiết lập, vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon
09:01, 29/10/2025
Dự kiến có sàn giao dịch tín chỉ carbon và sản phẩm tài chính xanh trong Trung tâm tài chính quốc tế
Khởi động mô hình lúa phát thải thấp tại Ninh Bình
Việc triển khai mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp tại Ninh Bình không chỉ là giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo vùng Đồng bằng sông Hồng...
Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026
Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường...
Mô hình nông nghiệp xanh Trung Quốc và những gợi mở cho Việt Nam
Trong hai thập niên qua, Trung Quốc từng bước kiến tạo một hệ thống phát triển nông nghiệp xanh mang tính tổng hợp cao, dựa trên cải cách thể chế, đầu tư công nghệ, quy hoạch tài nguyên và thúc đẩy thị trường hóa dịch vụ hệ sinh thái. “Xanh hóa”nông nghiệp trở thành trọng tâm của mô hình phát triển mới ở quốc gia này...
Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế
Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2026 tại Paris (Cộng hòa Pháp) đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia liên kết, ghi nhận vai trò và cam kết của Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng và hành động vì khí hậu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: