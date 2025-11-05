Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý đoạn cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1940/QĐ-BXD giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hình thành từ Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh, thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...

Dự án đoạn Bùng - Vạn Ninh nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm các hạng mục chính như đường bộ, cầu và nút giao thông.

Cụ thể, hạng mục đường và công trình phụ trợ, có tổng chiều dài 54,785 km, giá trị hơn 4.310 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ Km625+000 đến Km655+285 tổng chiều dài đoạn là 28,917 km có giá trị 2.451 tỷ đồng; đoạn từ Km655+285 đến Km674+565,56 tổng chiều dài đoạn là 15,58 km, trị giá 1.446 tỷ đồng.

Các nút giao như Cự Nẫm dài 2,110 km, tổng giá trị 91,7 tỷ đồng; đoạn Việt Trung dài 2,162 km, giá trị 72,5 tỷ đồng; đoạn Nhật Lệ dài 4,25 km, giá trị 189 tỷ đồng và đoạn Quốc lộ 9B dài 1,77 km tổng giá trị 58,8 tỷ đồng. Tất cả các hạng mục này đều được đưa vào sử dụng mới trong năm 2025.

Đối với hạng mục cầu đường bộ, có tổng chiều dài 4,655 km, giá trị gần 1.988 tỷ đồng. Bao gồm 21 cầu nhỏ có chiều dài dưới 300m như Phú Định 1 dài 113m, giá trị 46,2 tỷ đồng; cầu Phú Vinh 2 dài 288m, giá trị 128,9 tỷ đồng; và 2 cầu lớn có chiều dài trên 300m như Hồ Diều Già dài 769m, giá trị 276,7 tỷ đồng, cầu Long Đại dài 1.187m, giá trị 635,7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 8 cầu dầm bản bê-tông cốt thép dự ứng lực với tổng giá trị 157 tỷ đồng.

Theo Quyết định, tất cả tài sản trên đều thuộc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) trực tiếp hạch toán, với tình trạng "mới đưa vào sử dụng" và loại/cấp I. Giá trị nguyên giá và còn lại được tính theo Nghị định 186/2025/NĐ-CP, sẽ điều chỉnh sau quyết toán hoàn thành. Các chi phí giải phóng mặt bằng, tư vấn và khác theo tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định 1210/QĐ-BXD ngày 4/8/2025.

Bộ Xây dựng chỉ định Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì, bàn giao tiếp nhận và phối hợp theo dõi kết luận Hội đồng kiểm tra nhà nước. Ban Quản lý dự án Đường sắt phải hoàn tất thủ tục nghiệm thu, phối hợp trình cấp thẩm quyền chấp thuận đưa công trình vào khai thác theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Được biết, Quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Ban Quản lý dự án Đường sắt (văn bản số 3621/BQLDAĐS-ĐHDA9 ngày 29/10/2025) và Cục Đường bộ Việt Nam (văn bản số 5741/CĐBVN-KHTC ngày 23/10/2025), dựa trên kết luận của Hội đồng kiểm tra nhà nước về nghiệm thu dự án.