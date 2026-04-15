Trang chủ Hạ tầng

Cục Đường bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân dịp 30/4

Gia Huy

15/04/2026, 15:36

Với tình trạng nhiều trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, chưa đáp ứng các hạng mục thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành trước 30/4 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư và Ban quản lý dự án (QLDA), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cơ quan này cho biết, đến nay đã có 15/21 trạm đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công phục vụ nhu cầu đi lại trên cao tốc, còn 6 trạm chưa được khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ cơ bản phải hoàn thành trong quý 1 và quý 2/2026. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo, tiến độ thực tế vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm hoàn thành đồng bộ các trạm dừng nghỉ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Các nhà đầu tư phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4/2026, đồng thời hoàn thành toàn bộ trạm theo đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, nếu vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định pháp luật, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Các ban Quản lý dự án phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư; đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560).

Bên cạnh đó, các khu quản lý đường bộ được giao thường xuyên kiểm tra hiện trường, cập nhật tiến độ thi công; kịp thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công.

Cần nâng chuẩn chất lượng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

15:14, 24/12/2025

Cần nâng chuẩn chất lượng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

09:54, 08/12/2025

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng có trạm dừng nghỉ đầu tiên

TP.HCM: Chuẩn hóa định mức vận hành xe buýt, nâng cao chất lượng vận tải công cộng

TP.HCM: Chuẩn hóa định mức vận hành xe buýt, nâng cao chất lượng vận tải công cộng

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel và khí CNG, đánh dấu một bước cập nhật quan trọng sau gần 8 năm áp dụng khung định mức cũ...

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đã đạt trên 95%...

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...

Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công vào giữa năm 2026.

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

