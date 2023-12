Cục Đường cao tốc Việt Nam "xắn tay" hỗ trợ, sớm khởi công 14 cao tốc gần 900km năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Cục Đường cao tốc Việt Nam diễn ra vào ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, cho rằng dù mới thành lập hơn 1 năm trong điều kiện khó khăn về con người và cơ sở vật chất, Cục Đường cao tốc Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giúp các địa phương hoàn thiện thủ tục khởi công, hoàn thành nhiều dự án đường cao tốc, nổi bật là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vừa được đưa vào khai thác.

Nhấn mạnh phát triển đường cao tốc là một trong ba khâu đột phá hạ tầng giao thông, giúp phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý Cục Đường cao tốc Việt Nam cần luôn quán triệt tư tưởng này và phải tìm cách để nâng cao chất lượng công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường cao tốc.

Thứ trưởng cho rằng nhiệm vụ trước mắt của Cục là ổn định lại tổ chức, tinh gọn lại chức năng nhiệm vụ, trong đó chỉ tập trung vào các công việc lớn mang tính chất trọng điểm. Ngoài các dự án của Bộ, Cục Đường cao tốc Việt Nam rà soát lại cả các dự án của địa phương, cùng xắn tay hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 3.000km đường cao tốc.

Thời gian tới, Cục Đường cao tốc Việt Nam cũng cần xác định rõ điểm nghẽn trong phát triển đường cao tốc. Đối với các dự án đưa vào khai thác, hiện nhiều tuyến còn thiếu trạm dừng nghỉ, lãnh đạo Bộ giao Cục Đường cao tốc Việt Nam tích cực tham gia cùng các đơn vị để hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc, hoàn chỉnh quy chuẩn đường cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, quản lý, đầu tư, vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS) đồng bộ để vận hành hệ thống đường cao tốc hiệu quả, nhất là kiểm soát xe quá tải và thu phí không dừng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước đó, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam, cho biết trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đối với các dự án cao tốc do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ quản, Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn thiện thủ tục thẩm định, tham mưu Bộ Giao thông vận tải trình Hội đồng Thẩm định liên ngành thẩm định cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; phối hợp tham gia ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi, phương án đầu tư các dự án cao tốc bước chủ trương đầu tư như: Chợ Mới - Bắc Kạn, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Đối với các dự án do địa phương là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ quản, Cục Đường cao tốc Việt Nam kịp thời tham mưu Bộ Giao thông vận tải tham gia ý kiến về phương án đầu tư các dự án cao tốc, hướng dẫn triển khai các dự án cao tốc do địa phương như: Hòa Lạc - Hòa Bình, Hòa Bình - Mộc Châu, Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, Gia Nghĩa - Chơn Thành, TP.HCM - Chơn Thành, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Vành đai 4 TP.HCM…

Đối với nhiệm vụ thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Cục thực hiện tốt công tác thẩm định đối với các dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Tân Phú - Bảo Lộc.

Cục Đường cao tốc Việt Nam tham mưu, phối hợp với địa phương hoàn thiện chủ trương đầu tư đối với hai dự án cao tốc trọng điểm quốc gia. Đến nay, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương; cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) hiện được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện tốt công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng giai đoạn sau thiết kế cơ sở đối với các dự án như: dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Chơn Thành - Đức Hòa, Cao Lãnh - Lộ Tẻ…

Đối với các dự án do địa phương là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ quản, Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện tốt công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng giai đoạn sau thiết kế cơ sở đối với các dự án như: Vành đai 3 TP.HCM; dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Tuyên Quang - Phú Thọ; Tuyên Quang - Hà Giang; dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phê duyệt đáp ứng tiến độ khởi công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong thời gian rất ngắn do thời gian phê duyệt dự án đầu tư trước đó kéo dài, mốc khởi công dự án được ấn định.

Theo ông Thành, năm 2024, Cục Đường cao tốc Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát đề xuất hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác, bảo trì đường cao tốc, bổ sung, sửa đổi những quy định còn chồng chéo, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.

Ngoài ra, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án thành phần triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; kiểm tra hiện trường các dự án thuộc nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định.