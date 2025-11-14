Thứ Sáu, 14/11/2025

Cung cầu cân bằng, VN-Index đã “chắc chân” trên mốc 1600 điểm?

Kim Phong

14/11/2025, 15:33

Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.

VN-Index tiếp tục duy trì mức dao động rất hẹp.
VN-Index tiếp tục duy trì mức dao động rất hẹp.

VN-Index chốt phiên cuối tuần tăng nhẹ 4,02 điểm tương đương +0,25%. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm hơn 8% còn 18.158 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Như vậy mức giao dịch trung bình tuần này đã giảm tới 21% so với tuần trước và thấp nhất 20 tuần.

Mức thanh khoản rất thấp này không hẳn là xấu, vì thị trường vẫn đang “dò đáy”. Nhịp phục hồi tuần này không xuất hiện các giao dịch ngắn hạn nhiều như hai tuần trước. Ví dụ hôm nay nếu nhà đầu tư bắt đáy hồi đầu tuần thì lợi nhuận đã khá tốt, nhưng không có tín hiệu bán sớm. Do đó cung cầu cân bằng tạm thời, giúp dao động thị trường rất hẹp.

Mặc dù VN-Index trong phiên xanh đỏ khá nhiều lần nhưng độ rộng ở cổ phiếu không quá chênh lệch. Tới 60% số cổ phiếu trong chỉ số này dao động tối đa nhỏ hơn 2%. Bản thân VN-Index cũng chỉ biến động tối đa 0,94% trong phiên. Điều này xác nhận cả bên mua lẫn bên bán không có lúc nào vượt trội áp đảo.

Đây là trạng thái ổn định tích cực vì ít nhất cũng cho thấy nhà đầu tư đã bình tĩnh lại. Mặc dù về mặt chỉ số, mức điều chỉnh khá nhẹ nhưng cổ phiếu đã giảm mạnh hơn nhiều. Nếu nhà đầu tư không chịu sức ép từ vốn vay thì cũng không có lý do nào để bán tháo.

Quay trở lại với phiên giao dịch hôm nay, các trụ không tác động nhiều lên chỉ số mà “trao quyền” cho nhóm midcap. VN30-Index chốt phiên tăng 0,39% với 11 mã tăng/13 mã giảm nhưng chỉ có 2 mã giảm đáng kể là MSN giảm 1,27% và STB giảm 1,33%. Phía tăng cũng chỉ có vài mã nổi bật là LPB tăng 2,04%, MWG tăng 1,62%, VNM tăng 1,62%, HPG tăng 1,32%, FPT tăng 1,11%. Vốn hóa lớn nhất trong số này là HPG cũng chỉ xếp thứ 8 còn FPT xếp thứ 10.

Rổ midcap có nhiều cổ phiếu tăng khá nhất. Toàn sàn HoSE phiên này ghi nhận 64 mã tăng vượt 1% thì VN30 chỉ có 5 mã. Nhiều cổ phiếu tầm trung thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VIX tăng 3,2%, HAG tăng 6,97%, CII tăng 2,65%, GEX tăng 1,92%, PVD tăng 2,1%, NVL tăng 6,79%, DIG tăng 2,25%, HDG tăng 4,64%...

Tính chung thanh khoản của 64 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 41% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy dù tổng thể thanh khoản khá nhỏ nhưng tỷ trọng phân bổ vốn vẫn có nét tích cực khi dồn nhiều vào nhóm tăng giá mạnh.

Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay khá mờ nhạt, nhưng đủ ổn định.
Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay khá mờ nhạt, nhưng đủ ổn định.

Ngược lại ở phía giảm giao dịch lẻ tẻ là chủ đạo. Toàn sàn có 52 cổ phiếu giảm quá 1% thì thanh khoản chỉ chiếm 10,5% sàn. Chỉ 12 mã trong số này đạt giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. 4 cổ phiếu giao dịch vượt trội là STB giảm 1,33% với 686,6 tỷ; VCI giảm 1,11% với 499,4 tỷ; MSN giảm 1,27% với 402,4 tỷ; HAH giảm 1,52% với 107,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng giao dịch khá cân bằng, mức ròng trên HoSE đạt -672,2 tỷ đồng. Mặc dù vẫn bán ròng nhưng giao dịch của nhóm này không dàn trải. Phía bán lớn nhất là STB -210,7 tỷ, VCI -177,4 tỷ, VIC -145,5 tỷ, HDB -106,7 tỷ. Phía mua có VNM +309,1 tỷ, HPG +193,6 tỷ, FPT +84,5 tỷ.

Như vậy sau hai phiên giảm xuống dưới mốc 1600 điểm, VN-Index phục hồi trong 3 phiên cuối tuần lên trên 1635 điểm. Áp lực bán về cuối tuần không lớn, thậm chí còn tạo điều kiện cho chỉ số tăng nhẹ tạo dư địa điểm số khá rộng trong trường hợp thị trường quay lại kiểm tra mốc 1600 điểm lần nữa. Mặt khác quan điểm của nhà đầu tư bắt đáy cũng bộc lộ khá rõ khi chưa sẵn sàng chốt lời nhanh, dẫn đến áp lực bán nhỏ, thanh khoản thấp. Điều này làm tăng khả năng mốc 1600 điểm là đáy của nhịp điều chỉnh hiện tại.

Chuyên gia FiinTrade chỉ ra ba nhóm ngành triển vọng tích cực nhất năm 2026

Nếu loại trừ nhóm Vingroup và Gelex, định giá nhóm Phi Tài chính ở mức thấp nhất 5 năm

"Găm hàng" bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

cổ phiếu fpt cổ phiếu hpg nhà đầu tư bắt đáy nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1600 điểm

Trong cập nhật triển vọng các ngành nghề hấp dẫn trong năm 2026, FiinTrade đánh giá Thép, Vật liệu xây dựng và Xây dựng Dân dụng là ba nhóm nổi bật với lợi nhuận lõi đã phục hồi tích cực trong quý 3/2025.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...

Chủ đề "cộng lãi - trừ lỗ" cùng tinh thần tự chủ trong đầu tư tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Không chỉ đông đảo nhà đầu tư mà một số chuyên gia tài chính và một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hàn Quốc cũng tham gia chia sẻ về chủ đề này.

Định giá khối Phi tài chính chỉ "có vẻ đắt" khi chưa loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup và Gelex, trong khi nhiều ngành còn lại vẫn duy trì mức định giá hấp dẫn.

Trước phiên giảm giá này, giá vàng đã tăng liên tục từ đầu tuần nhờ kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại...

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

