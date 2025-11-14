Cung cầu cân bằng, VN-Index đã “chắc chân” trên mốc 1600 điểm?

Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.

VN-Index chốt phiên cuối tuần tăng nhẹ 4,02 điểm tương đương +0,25%. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm hơn 8% còn 18.158 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Như vậy mức giao dịch trung bình tuần này đã giảm tới 21% so với tuần trước và thấp nhất 20 tuần.

Mức thanh khoản rất thấp này không hẳn là xấu, vì thị trường vẫn đang “dò đáy”. Nhịp phục hồi tuần này không xuất hiện các giao dịch ngắn hạn nhiều như hai tuần trước. Ví dụ hôm nay nếu nhà đầu tư bắt đáy hồi đầu tuần thì lợi nhuận đã khá tốt, nhưng không có tín hiệu bán sớm. Do đó cung cầu cân bằng tạm thời, giúp dao động thị trường rất hẹp.

Mặc dù VN-Index trong phiên xanh đỏ khá nhiều lần nhưng độ rộng ở cổ phiếu không quá chênh lệch. Tới 60% số cổ phiếu trong chỉ số này dao động tối đa nhỏ hơn 2%. Bản thân VN-Index cũng chỉ biến động tối đa 0,94% trong phiên. Điều này xác nhận cả bên mua lẫn bên bán không có lúc nào vượt trội áp đảo.

Đây là trạng thái ổn định tích cực vì ít nhất cũng cho thấy nhà đầu tư đã bình tĩnh lại. Mặc dù về mặt chỉ số, mức điều chỉnh khá nhẹ nhưng cổ phiếu đã giảm mạnh hơn nhiều. Nếu nhà đầu tư không chịu sức ép từ vốn vay thì cũng không có lý do nào để bán tháo.

Quay trở lại với phiên giao dịch hôm nay, các trụ không tác động nhiều lên chỉ số mà “trao quyền” cho nhóm midcap. VN30-Index chốt phiên tăng 0,39% với 11 mã tăng/13 mã giảm nhưng chỉ có 2 mã giảm đáng kể là MSN giảm 1,27% và STB giảm 1,33%. Phía tăng cũng chỉ có vài mã nổi bật là LPB tăng 2,04%, MWG tăng 1,62%, VNM tăng 1,62%, HPG tăng 1,32%, FPT tăng 1,11%. Vốn hóa lớn nhất trong số này là HPG cũng chỉ xếp thứ 8 còn FPT xếp thứ 10.

Rổ midcap có nhiều cổ phiếu tăng khá nhất. Toàn sàn HoSE phiên này ghi nhận 64 mã tăng vượt 1% thì VN30 chỉ có 5 mã. Nhiều cổ phiếu tầm trung thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VIX tăng 3,2%, HAG tăng 6,97%, CII tăng 2,65%, GEX tăng 1,92%, PVD tăng 2,1%, NVL tăng 6,79%, DIG tăng 2,25%, HDG tăng 4,64%...

Tính chung thanh khoản của 64 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 41% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy dù tổng thể thanh khoản khá nhỏ nhưng tỷ trọng phân bổ vốn vẫn có nét tích cực khi dồn nhiều vào nhóm tăng giá mạnh.

Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay khá mờ nhạt, nhưng đủ ổn định.

Ngược lại ở phía giảm giao dịch lẻ tẻ là chủ đạo. Toàn sàn có 52 cổ phiếu giảm quá 1% thì thanh khoản chỉ chiếm 10,5% sàn. Chỉ 12 mã trong số này đạt giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. 4 cổ phiếu giao dịch vượt trội là STB giảm 1,33% với 686,6 tỷ; VCI giảm 1,11% với 499,4 tỷ; MSN giảm 1,27% với 402,4 tỷ; HAH giảm 1,52% với 107,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng giao dịch khá cân bằng, mức ròng trên HoSE đạt -672,2 tỷ đồng. Mặc dù vẫn bán ròng nhưng giao dịch của nhóm này không dàn trải. Phía bán lớn nhất là STB -210,7 tỷ, VCI -177,4 tỷ, VIC -145,5 tỷ, HDB -106,7 tỷ. Phía mua có VNM +309,1 tỷ, HPG +193,6 tỷ, FPT +84,5 tỷ.

Như vậy sau hai phiên giảm xuống dưới mốc 1600 điểm, VN-Index phục hồi trong 3 phiên cuối tuần lên trên 1635 điểm. Áp lực bán về cuối tuần không lớn, thậm chí còn tạo điều kiện cho chỉ số tăng nhẹ tạo dư địa điểm số khá rộng trong trường hợp thị trường quay lại kiểm tra mốc 1600 điểm lần nữa. Mặt khác quan điểm của nhà đầu tư bắt đáy cũng bộc lộ khá rõ khi chưa sẵn sàng chốt lời nhanh, dẫn đến áp lực bán nhỏ, thanh khoản thấp. Điều này làm tăng khả năng mốc 1600 điểm là đáy của nhịp điều chỉnh hiện tại.