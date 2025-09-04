PepsiCo gặp khó khăn

Việc PepsiCo chật vật trong cuộc chiến nước giải khát có ga với Coca-Cola từ lâu không còn là chuyện mới...

Nhưng sau khi Pepsi tụt xuống vị trí thứ ba ở Mỹ sau một đối thủ khác là Dr Pepper, một nhà đầu tư chủ động (activist) có sức mạnh lớn nói rằng công này cần một cuộc cải tổ lớn.

Theo hãng tin CNN, nhà đầu tư chủ động đó là công ty quản lý quỹ Elliott Investment Management, đang nắm cổ phần trị giá 4 tỷ USD trong PepsiCo và muốn làm việc cùng với hãng đồ uống này để đảo ngược tình hình kinh doanh ảm đạm của hãng.

“PepsiCo đang tự nhận thấy mình ở vào một thời điểm đặc biệt quan trọng. Công ty có một cơ hội, và cũng là một nghĩa vụ, phải cải thiện hiệu suất tài chính và giành lại vị thế một công ty dẫn đầu ngành”, Elliott Investment Management viết trong một bức thư gửi Hội đồng Quản trị PepsiCo ngày 2/9.

Công ty sở hữu Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker cùng một số thương hiệu khác đã kinh doanh bết bát trong những năm gầy đây. Sự suy yếu của PepsiCo đã khiến công ty này trở thành mục tiêu giám sát của nhà đầu tư. Trong vòng 1 năm trở lại đây, cổ phiếu PepsiCo giảm 15%.

Trong một tuyên bố, PepsiCo cho biết sẵn sàng mở cửa cho Elliott Investment Management tham gia vào việc cải tổ công ty. “PepsiCo duy trì đối thoại tích cực và hiệu quả với các công đông và trân trọng đóng góp mang tính xây dựng vào việc mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông”, tuyên bố có đoạn.

Cuộc chiến của nhà đầu tư chủ động tại PepsiCo, một trong những thương hiệu có mức độ nhận diện cao nhất của Mỹ, diễn ra vào một thời điểm nhiều biến động trong ngành thực phẩm - đồ uống nước này.

Các công ty trong ngành này đang đối mặt với tình trạng người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu vì lạm phát cao hoặc chuyển sang các nhãn hàng ít tên tuổi, cũng như sự nổi lên của các loại thuốc GLP-1 có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ cũng đương đầu với áp lực phải đưa ra các quy định về loại bỏ các chất hương liệu nhân tạo và các phụ gia khác trong thực phẩm.

Năm ngoái, Dr Pepper đã vượt qua Pepsi để trở thành thương hiệu soda lớn thứ hai tại thị trường Mỹ. Công ty này đang đầu tư mạnh vào marketing trong các giải đấu thể thao giữa các trường đại học và đưa ra những hương vị sản phẩm mới như nước giải khát vị dâu và kem để thu hút khách hàng.

Elliott nói rằng sự tụt hậu của PepsiCo là do chính công ty gây ra và công ty đang có quá nhiều thương hiệu con.

Frito-Lay từ lâu đã là động lực tăng trưởng cho PepsiCo, nhưng mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ này cũng đang gặp khó khăn. Người tiêu dùng - do căng thẳng ngân sách vì giá cả leo thang - đã giảm mua khoai tây chiên và bánh quy giòn tại các cửa hàng.

Elliott đã đề xuất một loạt thay đổi để cải thiện tình hình kinh doanh của PepsiCo, chẳng hạn như nhượng quyền lại mạng lưới các nhà đóng chai độc lập đã mua các thương hiệu và syrup của công ty, như Coca-Cola đã làm. Elliott cũng cho rằng PepsiCo nên bán bớt một số thương hiệu đồ uống và thực phẩm của hãng.

Nhà đầu tư chủ động này được biết đến với chiến lược nắm giữ cổ phần dài hạn trong các công ty, chứ không phải “những chiến dịch chớp nhoáng” - theo ông Lawrence Elbaum, luật sư tại công ty luật Sullivan & Cromwell.

Các nhà đầu tư chủ động đang đưa vào tầm ngắm các công ty thực phẩm và sản phẩm gia đình đang gặp khó khăn vì sự dịch chuyển trong các xu hướng tiêu dùng.

“Những công ty phụ thuộc vào người tiêu dùng như Pepsi đang ngày càng trở thành mục tiêu vì những công ty đó đang đứng trước nhiều thách thức”, ông Elbaum nói.

Phản ứng với thực tế khó khăn này, các công ty hàng tiêu dùng ở Mỹ đang dấn thân vào một làn sóng sáp nhập, mua lại hoặc chia tách công ty. Cùng ngày 2/9, công ty Kraft Heinz tuyên bố sẽ tách thành hai công ty, đảo ngược vụ sáp nhập vào năm 2015 giữa Kraft Foods và H.J. Heinz.

Các thương vụ lớn khác phải kể tới nhà sản xuất nutella Ferrero Group mua lại “gã khổng lồ” ngũ cốc WK Kellogg Co với giá 3,1 tỷ USD vào tháng 7. Năm ngoái, hãng kẹo Mars công bố thỏa thuận gần 30 tỷ USD mua lại công ty Kellanova.