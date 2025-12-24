Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An được giảm án, chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù

Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù, phải chấp hành hình phạt tù là 7 năm 6 tháng tù.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) xuất trình biên lai nộp hơn 47 tỷ đồng. Như vậy, hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Ngoài ra, bị cáo có thêm các tình tiết mới như gia đình có công với cách mạng… Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Tương tự, các bị cáo còn lại cũng có một số tình tiết mới như khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải, có bằng khen, thành tích trong công tác… Các bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm. Sau khi xem xét tính chất, hành vi của các bị cáo, tòa phúc thẩm xác định có căn cứ chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt.

Một số bị cáo không kháng cáo song gia đình các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cũng được tòa án chấp nhận đơn.

Theo đó, đối với nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) mức án 7 năm 6 tháng tù; Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, án sơ thẩm 7 năm tù) mức án 5 năm tù.

Bên cạnh đó, các bị cáo bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu sau 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo còn lại cũng được giảm án tù như bị cáo Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, án sơ thẩm 4 năm tù) lĩnh án 3 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An, án sơ thẩm 30 tháng tù) lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù) lĩnh 4 năm tù, Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, án sơ thẩm 4 năm tù) lĩnh mức án 3 năm tù…

Trước đó, quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng sau bản án sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo đã bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Mặt khác, hậu quả của vụ án đã được khắc phục triệt để.

Ngoài ra, các bị cáo có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều bị cáo được các đơn vị, cá nhân gửi đơn xin giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang - cũ, Tuyên Quang - cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông và Vận tải - cũ, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao để nhờ can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia trúng thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan nhà nước; gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỷ đồng.