Đã có 4 ca bệnh do não mô cầu tử vong, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Phúc Minh

13/04/2026, 12:46

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng. Vì vậy, Bộ Y tề nghị người dân nâng cao ý thức phòng chống, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Ảnh minh họa.

Trong thông tin gửi báo chí sáng 13/4, Bộ Y tế cho biết số trường hợp mắc bệnh do não mô cầu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong; nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc. Các trường hợp mắc được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung. 

Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá tình hình trên cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

Vì vậy, để chủ động phòng, chống bệnh do não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước hết, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Việc ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng cũng được lưu ý.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Theo Bộ Y tế, bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng như viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

16:26, 12/03/2026

Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

11:11, 26/11/2025

Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...

Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

Bị can Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc chỉ đạo lập 3 pháp nhân để huy động vốn theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước. Hơn 5.368 nhà đầu tư đã rót vốn vào các công ty này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỷ đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Chứng khoán

2

Kỳ vọng VN-Index sớm phục hồi nhờ động lực đến từ tăng trưởng kinh tế

Chứng khoán

3

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Chứng khoán

4

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Thế giới

5

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 2 phiên liên tiếp

Tài chính

