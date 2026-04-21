Đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao

Thu Hằng

21/04/2026, 10:48

Bộ Y tế đề nghị đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao; thúc đẩy sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có chỉ đạo mới về bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Chỉ đạo này được ban hành trong bối cảnh tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Để bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không bị gián đoạn, Bộ Y tế giao Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế chủ động rà soát, cập nhật tình hình, diễn biến thị trường cung ứng thiết bị y tế; phân tích nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng theo từng nhóm thiết bị y tế thiết yếu.

Từ đó, xây dựng phương án ứng phó, điều tiết chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung thiết bị y tế ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc đứt gãy cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Đơn vị này cũng thực hiện rà soát, cập nhật tình hình nhập khẩu, tồn kho, nhu cầu sử dụng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trên phạm vi cả nước; chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất để đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao; thúc đẩy sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ cấp phép, giải quyết hồ sơ; khẩn trương xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, rút ngắn thời gian thẩm định, không để ách tắc nguồn cung. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn của chuỗi cung ứng thiết bị y tế.

Công tác quản lý giá thiết bị y tế cũng cần được tăng cường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng giá hoặc tăng giá thiết bị y tế bất hợp lý.

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp với các đơn vị trong việc đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị y tế; đẩy nhanh thời gian đánh giá thử nghiệm, kiểm định, đánh giá phù hợp, bảo đảm đúng quy định, không làm chậm tiến độ cấp phép, lưu hành.

Viện cũng được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm sử dụng tương đương, thay thế đối với thiết bị y tế khó nhập khẩu hoặc có nguy cơ đứt gãy nguồn cung; hướng dẫn các cơ sở y tế trong việc lựa chọn, sử dụng thiết bị bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện rà soát, đánh giá tình trạng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, khả năng cung ứng và nhu cầu sử dụng.

Xác định sớm nguy cơ thiếu hụt để chủ động xây dựng phương án điều phối, điều tiết thiết bị, vật tư trên địa bàn; đặc biệt là các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ cấp cứu, hồi sức, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến cấp phép, mua sắm, tiếp nhận thiết bị y tế theo thẩm quyền cũng được yêu cầu rút ngắn; không để thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến việc cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá, kinh doanh thiết bị y tế cũng được lưu ý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc tăng giá thiết bị y tế bất hợp lý trên địa bàn.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia với việc chủ động rà soát tình hình sử dụng thiết bị y tế tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án phù hợp, đặc biệt đối với các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, xây dựng phương án sử dụng thiết bị thay thế, điều chuyển nội bộ khi cần thiết; tăng cường bảo trì, bảo dưỡng để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị y tế.

Bệnh viện tư nhân cũng được thuê, mượn thiết bị y tế để khám chữa bệnh

18:25, 06/02/2025

Bệnh viện tư nhân cũng được thuê, mượn thiết bị y tế để khám chữa bệnh

Hướng dẫn mới về mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

09:01, 19/06/2024

Hướng dẫn mới về mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

Đọc thêm

Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Nội vụ đề nghị cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành, địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất...

Công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành

Công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành

Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành...

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn sau sáp nhập, qua đó phát đi cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro thiên tai đang hiện hữu trong lòng đô thị lớn nhất cả nước...

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

Hà Nội sẽ vận hành

Hà Nội sẽ vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động

Thành phố Hà Nội đặt ra nhiệm vụ chuẩn hoá dữ liệu về lao động, doanh nghiệp; thiết lập "kho dữ liệu sống", vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động trên địa bàn...

