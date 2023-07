Đa dạng ưu đãi tour du lịch hè nội địa

NHIỀU SẢN PHẨM DU LỊCH HÈ MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Bà Nguyễn Hải Đường - Giám đốc Sales & Marketing của Tập đoàn Paradise Vietnam, cho biết ngay từ đầu hè, đơn vị đã đưa vào vận hành nhiều sản phẩm du lịch mới, như tour du thuyền nhà hàng trên vịnh Hạ Long, kết hợp xem show nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam, tour du thuyền ngủ đêm khám phá vịnh Lan Hạ.

“Nhằm đón đầu nhu cầu du lịch hè của du khách, Paradise Vietnam đã đưa vào vận hành du thuyền nhà hàng 5 sao chuẩn quốc tế trên vịnh Hạ Long - Paradise Delight, có kết hợp xem show nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam từ dịp lễ 30/4 năm nay. Từ giữa tháng 5, chúng tôi tiếp tục đưa vào vận hành du thuyền ngủ đêm 5 sao Paradise Grand với sức chứa 39 cabin trên vịnh Lan Hạ. Du thuyền được tích hợp nhiều tiện nghi nghỉ dưỡng cao cấp như phòng nghỉ, nhà hàng sang trọng, spa, bể sục jacuzzi tầm nhìn 360 độ ra vịnh Lan Hạ cùng nhiều trải nghiệm khám phá hấp dẫn như chèo thuyền kayak khám phá hang Sang Tối, nhảy phao nhún, tắm biển ở Ao Ếch... Hiện các sản phẩm đều đang ghi nhận lượng lớn khách hàng quan tâm và hầu như kín chỗ vào các dịp cuối tuần”, bà Đường cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Tân - Trưởng phòng sản phẩm Vietravel, cho biết, hè năm nay công ty vẫn tập trung đẩy mạnh các tour biển đảo nhưng kết hợp với nhiều khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao cùng các trải nghiệm mới như du thuyền kết hợp xem show nghệ thuật, công viên giải trí mới… giá dao động từ 2,69 - 12,99 triệu đồng, để thu hút du khách.

“Một số tuyến tour mới nổi bật có thể đến như tour 4 ngày Đảo Cái Chiên - show “Vũ điệu Biển khơi” giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long - Nghỉ dưỡng cao cấp trên du thuyền Paradise Grand 1 hành trình đi qua 2 vịnh giá từ 12,99 triệu; Bình Định: Eo Gió - Kỳ Co - Ốc Đảo Sinh Thái Cồn Chim - Nghỉ dưỡng Resort Ohana 4 sao giá từ 9,99 triệu; tour 3 ngày Quy Nhơn - Eo Gió - Kỳ Co - Nghỉ dưỡng Maia Resort 5* giá từ 9,39 triệu; Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Trắng - Thưởng Thức Lẩu Thả - Nghỉ Dưỡng tại The Cliff Resort & Residences 3 ngày giá từ 3,99 triệu; tour 4 ngày Nha Trang - Khu Du Lịch Galina Lake View - Một Ngày Tự Do Cùng Thành Phố Biển giá từ 2,69 triệu…”, ông Tân chia sẻ.

ĐA DẠNG ƯU ĐÃI KÍCH CẦU DU LỊCH

Nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch hè của du khách, nhiều đơn vị du lịch đã triển khai các ưu đãi như tặng vé trải nghiệm công viên nước, du thuyền, xem show, bữa ăn hoặc giảm trừ trực tiếp từ 10 - 20% giá trị tour…

Paradise Vietnam ưu đãi miễn phí trẻ em và trải nghiệm tôm hùm hoặc thăn nõn bò Úc cho khách đi du thuyền Paradise Grand.

Chẳng hạn, Tập đoàn Paradise Vietnam đã triển khai khuyến mãi miễn phí trẻ em khi đăng ký tour vịnh Lan Hạ 2 ngày 1 đêm trên du thuyền 5 sao Paradise Grand giá từ 4,25 triệu kết hợp thưởng thức tôm hùm bỏ lò phô mai và thăn nõn bò Úc hảo hạng hoặc tour vịnh Hạ Long trên du thuyền nhà hàng 5 sao Paradise Delight giá từ 1,55 triệu kết hợp trải nghiệm thưởng thức tôm hùm bỏ lò phô mai và xem show nghệ thuật đa phương tiện “Vũ điệu biển khơi". Đồng thời, hãng này cũng triển khai nhiều gói combo ưu đãi như combo du thuyền nhà hàng kết hợp lưu trú khách sạn Paradise Suites giá chỉ từ 2,15 triệu cùng nhiều combo du thuyền ngủ đêm kết hợp khách sạn khác.

Mới đây, Tập đoàn Sun Group tung ra "Combo 2S", đánh dấu sự bắt tay giữa hai thương hiệu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí: Sun Hospitality Group (SHG) và Sun World tại Đà Nẵng để kích cầu du lịch hè.

Với "combo 2S" trọn gói, du khách có thể nghỉ dưỡng tại Mercure Danang French Village Ba Na Hills ngay đỉnh núi Chúa và hưởng ưu đãi 30% giá vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills. Khách cũng có thể nghỉ dưỡng hạng sang bên bờ biển hay trung tâm thành phố, mà vẫn hưởng đặc quyền giải trí tại Bà Nà Hills.

Vietravel cũng giảm giá đến 10% và miễn phí nhiều trải nghiệm như: tặng vé trải nghiệm công viên nước trong nhà lớn nhất Việt Nam Mikazuki khi đặt tour Đà Nẵng 3 ngày; tặng vé du thuyền sông Hoài và xem show Ký Ức Hội An khi đặt tour Đà Nẵng - Huế 4 ngày; tặng vé cáp treo 3 dây Hòn Thơm khi đặt tour Phú Quốc 3 ngày…

Lượng khách trong nước đang tăng do bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa.

Tương tự, bà Phạm Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty Golden Sea Hà Nội Travel, cho biết: “Dịp hè năm nay, chúng tôi cũng giảm đến 15% cho khách lẻ đăng ký tour, đồng thời tặng miễn phí 2 - 3 suất người lớn cho đoàn từ 20 khách trở lên bên cạnh mở bán các combo du lịch tiết kiệm. Do chi phí vé máy bay tăng đến 30% so với năm ngoái nên chúng tôi đã chủ động xây dựng và mở bán nhiều sản phẩm tour đường bộ đến các tỉnh lân cận phía Bắc như Vườn vua Phú Thọ, Flamingo Đại Lải, ASEAN resort… cho khối trường học, khối doanh nghiệp đoàn thể”.

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt. Tổng số khách nội địa trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 50 triệu lượt, chiếm khoảng 49% so với kế hoạch đề ra. Lượng khách trong nước đang tăng do bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Để hoàn thành mục tiêu này, toàn ngành du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch đã và đang nỗ lực triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới cùng nhiều ưu đãi nhằm kích cầu trong giai đoạn mùa vàng của du lịch nội địa.