Giá vàng miếng diễn biến trái chiều, giá vàng nhẫn tăng mạnh

Kết phiên 23/10, Công ty SJC và một số thương hiệu khác tăng mua/bán vàng miếng SJC so với chốt phiên 22/10, trong khi có hai doanh nghiệp giảm giá vàng miếng từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều…

Sau khi đứng im trong suốt phiên sáng ngày 23/10/2025, hầu hết các đơn vị kinh doanh vàng đều tăng giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên chiều.

Trong phiên sáng, công ty SJC giữ ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng từ phiên hôm qua (22/10). Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 147,5 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 149,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm

Cập nhật lúc 17 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 22/10, giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào vàng miếng giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 900 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 17 giờ , Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá bán vàng SJC ở mức 149,5 triệu đồng/lượng. Trong khi giá mua vào vàng miếng ở 2 doanh nghiệp này lần lượt ở mức 147 triệu đồng/lượng và 148,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 22/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này đều tăng 900 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 1 triệu và 1,9 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 17 giờ ngày 23/10, giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết ở mức 149 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 23/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nâng giá mua, bán vàng nhẫn sau nhịp đi ngang trong phiên sáng. Mức tăng dao động từ 400 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung sau 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận sự phân hoá. Các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì mức chênh lệch mua, bán ở mức từ 1,5 triệu – 3 triêu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách này tại PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng, lên mức 3 triệu đồng/lượng. Còn tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này giảm còn 3,5 triệu đồng/lượng, từ mức 4 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu - 150 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn và 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng thêm 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Sang phiên chiều, Ngọc Thẩm tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 149 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 17 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. Như vậy trong phiên 23/10, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 4 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Sau khi giữ nguyên mức giá giao dịch 145,4 triệu – 148,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên chiều ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên chiều, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 22/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Công ty DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,4 triệu – 149,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên chiều. So với giá chốt phiên 22/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra tại PNJ tăng gấp đôi giá mua vào với mức tăng lần lượt là 800 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý giữ ổn định ở mức 145,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,6 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 17 giờ, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 23/10 so với phiên 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng với tổng mức tăng là 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mở cửa phiên chiều, Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 triệu – 153,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên 22/10.

Sau khi tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 150 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 17 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.