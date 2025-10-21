Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn mua vào gấp 5 lần giá bán ra

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Phương Linh
21/10/2025, 13:53
Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…
Trong phiên giao dịch sáng ngày 21/10/2025, các đơn vị kinh doanh tiếp tục nâng giá mua, bán vàng miếng SJC với mức tăng phổ biến là 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 153,6 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 154,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, các thương hiệu trên vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (20/10), giá giao dịch vàng miếng SJC tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Chỉ trong hai phiên đầu tuần (20-21/10), giá mua vào vàng miếng SJC tại các thương hiệu ghi nhận mức tăng phổ biến từ 3,6 triệu đến 4,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra đồng loạt tăng 3,6 triệu đồng/lượng.
Trong suốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì giá mua, bán vàng SJC ở mức 154,1 triệu – 154,6 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 20/10, giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này cũng tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 154,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng mua vào chỉ đặt ở mức 153 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/10, giá vàng miếng tại SJC tăng 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giá bán ra tăng 3,1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua vào thấp nhất thị trường
Đối với vàng nhẫn, xu hướng tăng giá cũng xuất hiện tại các hệ thống lớn, tuy nhiên biên độ tăng tương đối không đồng đều. Mức tăng dao động từ 1,5 triệu – 3,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn – 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua (20/10), Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 15,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 153,3 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
DOJI và PNJ đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/10, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI tăng 2,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra tăng 3,2 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, thương hiệu này ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường là 3,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong hai phiên đầu tuần (20-21/10), giá giao dịch vàng nhẫn tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC. Tuỳ từng thương hiệu, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9 ghi nhận mức tăng dao động từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra tăng từ 1,5 triệu - 3,6 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 157,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 160,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/10.
Đóng cửa phiên sáng ngày 21/10, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn bán ra trên mức 160 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 21/10.
Sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 156 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng.
Chỉ sau 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 157 triệu – 158 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 151,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tăng 3,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá vàng nhẫn mua vào tăng gấp 5 lần giá vàng nhẫn bán ra.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151,5 triệu - 156 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 152 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/10, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 2,5 triệu trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng. Mức điều chỉnh trên kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn xuống 3,5 triệu đồng/lượng, từ 5,5 triệu đồng trong phiên hôm hôm qua (20/10).
Tại thị trường New York, cập nhật lúc 11 giờ ngày 21/10, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt giảm hơn 0,3%, lùi về mốc 4.344,2 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước và giá thế giới ngược chiều nhau.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 15,17 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,87 triệu – 21,07 triệu đồng/lượng.
12:45, 20/10/2025
Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 17831/UBND-KTTC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp tăng thu, kiểm soát chi ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm...
Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Tính đến hết tháng 10/2025, Bộ Xây dựng ước giải ngân được hơn 43.500 tỷ đồng, tương đương gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm và hơn 54% kế hoạch sau điều chỉnh. Dù tiến độ được cải thiện nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ vướng mắc mặt bằng và điều kiện thi công…
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là Nhà tài trợ độc quyền Live Concert 2025 - See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm. Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc lớn nhất năm, SeABank thể hiện cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm” khi không chỉ mang đến các giải pháp tài chính tối ưu mà còn đem lại những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc với mong muốn nâng cao chất lượng sống và giá trị tinh thần cho khách hàng.
