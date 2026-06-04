Chứng khoán Mỹ gãy chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, giá dầu giữ đà leo thang

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, trong bối cảnh lo ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục đẩy lạm phát lên cao...

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày thứ Tư (3/6), khi cả ba chỉ số cùng ghi nhận mức giảm mạnh, với S&P 500 chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng điểm liên tiếp.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, trong bối cảnh lo ngại rằng xung đột giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 620,72 điểm, tương đương giảm 1,21%, còn 50.687,07 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,74% còn 7.553,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,89%, còn 26.853,98 điểm.

Trước phiên giảm này, cả ba chỉ số cùng liên tục lập kỷ lục mới trong những phiên gần đây, trong đó S&P 500 đã tăng một mạch 9 phiên.

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công mới. Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York tăng 2,41%, chốt phiên ở mức 96,02 USD/ thùng. Giá dầu Brent tăng 1,89%, đạt 97,81 USD mỗi thùng.

Trong lúc tiến trình đàm phán gần như không có tiến triển gì, lực lượng Iran đã mở các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait, khiến sân bay của nước này hư hại và hàng chục người bị thương. Cùng với đó, lực lượng của Mỹ thực hiện các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Vào tối ngày thứ Ba theo giờ Mỹ, quân đội Kuwait thông báo trên mạng xã hội rằng hệ thống phòng không của họ đã chặn được một số cuộc tấn công. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công "tự vệ" trên đảo Qeshm để đáp trả các cuộc tấn công của Iran tại khu vực Trung Đông.

Trong một cuộc trao đổi với tờ New York Post vào ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đã nhất trí không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng ông cho rằng Tehran vẫn có thể “thay đổi suy nghĩ”. “Họ đã nhất trí rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ vẫn có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng đó là một trong những điểm họ đã nhất trí. Đó là một việc quan trọng”, ông Trump nói.

Bộ Ngoại giao Iran từ chối bình luận về tuyên bố trên của ông Trump, nhưng một quan chức chính phủ nước này nói với hãng tin CNBC rằng những gì ông Trump nói là “không đúng sự thật”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNBC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói nước này và Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết.

Khi giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng theo, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiến gần mức 4,5% và lợi suất kỳ hạn 30 năm gần mức 5%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng sau báo cáo việc làm khu vực tư nhân định kỳ hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Theo báo cáo này, số lượng việc làm mới của tháng 5 nhiều hơn so với dự báo.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian còn lại của tuần này hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Ông Shawn Snyder, chiến lược gia kinh tế tại công ty Potomac Fund Management, nhận định với hãng tin CNBC rằng việc chứng khoán Mỹ giảm điều trong phiên này là một sự “điều chỉnh theo ý tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó giảm lãi suất khi nền kinh tế dường như đang tăng tốc”.

Công cụ CME FedWatch Tool hiện đang cho thấy các nhà giao dịch dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên này cũng gây áp lực lên thị trường nói chung. Nvidia và Dell Technologies giảm hơn 3%, trong khi Oracle giảm hơn 5%. Microsoft cũng giảm 3%.

“Thị trường tiếp tục cho thấy sự giằng co giữa các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Mỹ, vốn vẫn đang rất tích cực, và những lo ngại rằng thời gian kéo dài của cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ dẫn đến những rủi ro giảm giá cổ phiếu” - ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại công ty U.S. Bank Wealth Management, nhận định với hãng tin Reuters.

“Khung phân tích của chúng tôi đang tập trung vào thời gian đóng cửa eo biển Hormuz, xem đây yếu tố tác động chính đối với kỳ vọng lạm phát. Thời gian đóng cửa càng kéo dài, thì khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026 càng thấp”, ông Northey nói thêm.

Lượng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với mức trước chiến tranh, do Iran về cơ bản đã kiểm soát tuyến đường biển này. Do đó, lượng dự trữ dầu toàn cầu đang giảm nhanh chóng, đúng lúc nhu cầu nhiên liệu được dự báo sẽ tăng mạnh vào mùa hè này. Theo nhận định của các nhà điều hành và chuyên gia phân tích trong ngành, giá dầu đang đứng trước khả năng tăng mạnh trong những tháng tới.

Theo một báo cáo của ngân hàng đầu tư TD Securities, thị trường dầu thế giới sẽ mất thêm 1 tỷ thùng dầu thô từ Trung Đông và 800 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại.

“Thiệt hại đã xảy ra, và thị trường dầu sẽ tiếp tục thắt chặt ngay cả trong kịch bản đạt được thỏa thuận toàn diện”, ông Ryan McKay - chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nhận định.