Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng quy định cách xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Hoàng Bách

29/05/2026, 10:32

Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về việc xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004, nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở và được thể hiện chung đất ở với các loại đất khác trên địa bàn Thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà được thể hiện chung đất ở với đất khác như: “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT”, và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai, thì được xác định lại diện tích đất ở.

Cụ thể, đối với trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 18/12/1980: Nếu diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bằng, hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND Thành phố quy định đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, mà thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Trường hợp nhỏ hơn hạn mức thì toàn bộ diện tích được xác định là đất ở.

Đối với trường hợp sử dụng đất ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nguyên tắc xác định cũng được thực hiện tương tự theo hạn mức công nhận đất ở tương ứng.

Trong đó, trường hợp sử dụng đất ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993: Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bằng, hoặc lớn hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND Thành phố quy định đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, mà thửa đất được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở theo Luật Đất đai;

Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở do UBND Thành phố quy định, thì toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở.

Trường hợp sử dụng đất ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004: Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bằng, hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở do UBND Thành phố quy định, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức giao đất ở;

Diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở do UBND Thành phố quy định, thì toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở.

Hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định về hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất ở tại văn bản quy phạm pháp luật do UBND Thành phố ban hành theo quy định của Luật Đất đai đang có hiệu lực pháp luật tại thời điểm xác định lại diện tích đất ở đối với các trường hợp trên.

Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã được xác định lại diện tích đất ở theo quy định trên, thì được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Luật Đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất một phần diện tích đất ở của thửa đất, hoặc Nhà nước đã thu hồi một phần diện tích đất ở của thửa đất, thì khi xác định lại diện tích đất ở phải trừ đi phần diện tích đất ở đã chuyển quyền sử dụng đất hoặc thu hồi.

Phần diện tích đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, hoặc phần diện tích đất Nhà nước đã thu hồi, thì không được xác định lại, trừ trường hợp thuộc quy định tại Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024

19:05, 28/05/2026

TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

10:51, 27/05/2026

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

15:20, 25/05/2026

Đà Nẵng: 350 dự án, khu đất trên địa bàn được áp dụng cơ chế đặc thù

Từ khóa:

Đà Nẵng đất ở xác định diện tích đất ở

Đọc thêm

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Giữa lòng Thủ đô, Hanoi Seasons Garden hiện diện tựa một dấu ấn kiến trúc mới – nơi vùng đất lưu giữ ký ức chuyển mình thành một “khu vườn thời gian”. Tại đây, hệ tiện ích biểu tượng được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế, mở ra hành trình trải nghiệm xứng tầm và phong thái sống giao cảm cho cộng đồng cư dân.

Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Trước áp lực về nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, Nghệ An đang quyết liệt thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 2.100 căn trong năm 2026 và kiên quyết thu hồi các dự án “treo”, chậm đưa đất vào sử dụng.

Trung Quốc đang bước vào “kỷ nguyên nhà cho thuê”

Trung Quốc đang bước vào “kỷ nguyên nhà cho thuê”

Từ mô hình tăng trưởng dựa vào bán nhà thương mại, Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc tái cấu trúc sâu rộng của thị trường bất động sản với trọng tâm mới là phát triển hệ thống nhà ở cho thuê quy mô lớn. Trong bối cảnh khủng hoảng địa ốc kéo dài, giá nhà vượt quá khả năng chi trả của người trẻ và dân số già hóa nhanh, Bắc Kinh xem nhà cho thuê không chỉ là công cụ an sinh mà còn là giải pháp ổn định kinh tế, tái cấu trúc đô thị và giảm phụ thuộc vào mô hình bất động sản cũ…

Phía Đông Hà Nội: Định hình cực tăng trưởng mới

Phía Đông Hà Nội: Định hình cực tăng trưởng mới

Phía Đông Hà Nội, với trọng tâm là Gia Lâm và Long Biên cũ đang từng bước xác lập vai trò là cực động lực tăng trưởng trong tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Sự hội tụ của vị trí chiến lược, quy hoạch dài hạn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và xu hướng dịch chuyển dân cư đang định hình lại vị thế và giá trị của toàn khu vực.

VnEconomy

"Sóng ngầm" đang tái cấu trúc thị trường bất động sản nhà ở

Sự thay đổi trong quan điểm mua nhà của người trẻ đang định nghĩa lại nhu cầu về nhà ở. Đây không đơn thuần là quyết định của mỗi cá nhân, mà là thay đổi mang tính nền tảng liên quan đến nhân khẩu học, khả năng chi trả và tư duy tiêu dùng thế hệ mới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Bất động sản

2

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

Tài chính

3

FedEx phản hồi về sự cố gián đoạn dịch vụ tại Việt Nam, tích cực phục hồi trên toàn hệ thống

Doanh nghiệp

4

Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Bất động sản

5

Đà Nẵng quy định cách xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy